https://ria.ru/20221115/kitay-1831760709.html

Китай назвал позицию России о недопустимости ядерной войны рациональной

Китай назвал позицию России о недопустимости ядерной войны рациональной - РИА Новости, 15.11.2022

Китай назвал позицию России о недопустимости ядерной войны рациональной

Китайская сторона считает заявление России о приверженности постулату о недопустимости ядерной войны ответственной и рациональной позицией, заявил во вторник в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:47

2022-11-15T19:47

2022-11-15T19:47

в мире

ван и (политик)

россия

китай

ядерная война

сергей лавров

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Китайская сторона считает заявление России о приверженности постулату о недопустимости ядерной войны ответственной и рациональной позицией, заявил во вторник в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит официальный сайт китайского внешнеполитического ведомства."Китайская сторона обратила внимание на то, что российская сторона недавно подтвердила заявленную позицию о том, что ядерную войну нельзя допустить, это рациональная и ответственная позиция", - приводит сайт слова Ван И.Отмечается, что в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И отметил, что основными принципами для Китая в вопросе решения украинского кризиса являются предложенные председателем Си Цзиньпином положения.Си Цзиньпин ранее заявил, что вскоре после начала украинского кризиса он выдвинул четыре пункта, которых следует придерживаться для урегулирования ситуации. Они заключаются в том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться, цели и принципы Устава ООН следует соблюдать, рациональные озабоченности в сфере безопасности всех стран необходимо воспринимать серьезно, а все усилия по мирному урегулированию заслуживают поддержки.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html

https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830113085.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ван и (политик), россия, китай, ядерная война, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, мид кнр, бали