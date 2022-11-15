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Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022
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Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин
Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:41
2022-11-15T13:43
в мире
си цзиньпин
китай
австралия
пекин
большая двадцатка
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанензе на полях саммита G20 на Бали."В последние годы отношения Китая и Австралии столкнулись с трудностями, это то, чего мы не хотим видеть. Китай и Австралия, будучи двумя важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны улучшать, поддерживать и развивать двусторонние отношения. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, а также идет на пользу миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что путь к зрелости и стабильности отношений между двумя странами должен, прежде всего, отражаться в правильном отношении к различиям друг друга."У сторон огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, надеюсь, что австралийская сторона создаст хорошие условия для китайских предприятий, чтобы они могли инвестировать и осуществлять деятельность в Австралии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что сторонам стоит обсудить то, как они могут вернуть отношения в правильное русло и устойчиво двигаться вперед.Он заявил, что у Китая и Австралии никогда не было фундаментального конфликта интересов, а также отметил стремление Канберры улучшить отношения с Пекином, которые наблюдаются в последнее время.Это была первая встреча на высшем уровне между Австралией и Китаем с 2016 года на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за поддержки Канберрой конфронтационного курса США в отношении Пекина.
https://ria.ru/20221115/konfrontatsiya-1831519032.html
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в мире, си цзиньпин, китай, австралия, пекин, большая двадцатка
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Австралия, Пекин, Большая двадцатка
13:41 15.11.2022 (обновлено: 13:43 15.11.2022)
 
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за улучшение отношений с Канберрой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанензе на полях саммита G20 на Бали.
"В последние годы отношения Китая и Австралии столкнулись с трудностями, это то, чего мы не хотим видеть. Китай и Австралия, будучи двумя важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны улучшать, поддерживать и развивать двусторонние отношения. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, а также идет на пользу миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации
Китайский лидер также отметил, что путь к зрелости и стабильности отношений между двумя странами должен, прежде всего, отражаться в правильном отношении к различиям друг друга.
"Преодоление разногласий, взаимное уважение и выгода - это ключевые факторы стабильного развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.
"У сторон огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, надеюсь, что австралийская сторона создаст хорошие условия для китайских предприятий, чтобы они могли инвестировать и осуществлять деятельность в Австралии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что сторонам стоит обсудить то, как они могут вернуть отношения в правильное русло и устойчиво двигаться вперед.
Он заявил, что у Китая и Австралии никогда не было фундаментального конфликта интересов, а также отметил стремление Канберры улучшить отношения с Пекином, которые наблюдаются в последнее время.
Это была первая встреча на высшем уровне между Австралией и Китаем с 2016 года на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за поддержки Канберрой конфронтационного курса США в отношении Пекина.
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