https://ria.ru/20221115/kitay-1831609178.html

Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин

Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022

Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин

Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:41

2022-11-15T13:41

2022-11-15T13:43

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си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанензе на полях саммита G20 на Бали."В последние годы отношения Китая и Австралии столкнулись с трудностями, это то, чего мы не хотим видеть. Китай и Австралия, будучи двумя важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны улучшать, поддерживать и развивать двусторонние отношения. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, а также идет на пользу миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что путь к зрелости и стабильности отношений между двумя странами должен, прежде всего, отражаться в правильном отношении к различиям друг друга."У сторон огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, надеюсь, что австралийская сторона создаст хорошие условия для китайских предприятий, чтобы они могли инвестировать и осуществлять деятельность в Австралии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что сторонам стоит обсудить то, как они могут вернуть отношения в правильное русло и устойчиво двигаться вперед.Он заявил, что у Китая и Австралии никогда не было фундаментального конфликта интересов, а также отметил стремление Канберры улучшить отношения с Пекином, которые наблюдаются в последнее время.Это была первая встреча на высшем уровне между Австралией и Китаем с 2016 года на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за поддержки Канберрой конфронтационного курса США в отношении Пекина.

https://ria.ru/20221115/konfrontatsiya-1831519032.html

https://ria.ru/20220607/kitay-1793647142.html

китай

австралия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, австралия, пекин, большая двадцатка