https://ria.ru/20221115/kitay-1831609178.html
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.11.2022
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин
Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:41
2022-11-15T13:41
2022-11-15T13:43
в мире
си цзиньпин
китай
австралия
пекин
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795511544_0:137:2842:1736_1920x0_80_0_0_af23020c17f1f02736dca10592929f59.jpg
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанензе на полях саммита G20 на Бали."В последние годы отношения Китая и Австралии столкнулись с трудностями, это то, чего мы не хотим видеть. Китай и Австралия, будучи двумя важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны улучшать, поддерживать и развивать двусторонние отношения. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, а также идет на пользу миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что путь к зрелости и стабильности отношений между двумя странами должен, прежде всего, отражаться в правильном отношении к различиям друг друга."У сторон огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, надеюсь, что австралийская сторона создаст хорошие условия для китайских предприятий, чтобы они могли инвестировать и осуществлять деятельность в Австралии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что сторонам стоит обсудить то, как они могут вернуть отношения в правильное русло и устойчиво двигаться вперед.Он заявил, что у Китая и Австралии никогда не было фундаментального конфликта интересов, а также отметил стремление Канберры улучшить отношения с Пекином, которые наблюдаются в последнее время.Это была первая встреча на высшем уровне между Австралией и Китаем с 2016 года на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за поддержки Канберрой конфронтационного курса США в отношении Пекина.
https://ria.ru/20221115/konfrontatsiya-1831519032.html
https://ria.ru/20220607/kitay-1793647142.html
китай
австралия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795511544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91e26b6a82af3ed90fa78e1dafd1161a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, австралия, пекин, большая двадцатка
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Австралия, Пекин, Большая двадцатка
13:41 15.11.2022 (обновлено: 13:43 15.11.2022)
Китай не хочет сложностей в отношениях с Австралией, заявил Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за улучшение отношений с Канберрой
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости.
Пекин не хочет видеть сложности в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений, заявил
председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанензе на полях саммита G20 на Бали.
"В последние годы отношения Китая и Австралии столкнулись с трудностями, это то, чего мы не хотим видеть. Китай и Австралия, будучи двумя важными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны улучшать, поддерживать и развивать двусторонние отношения. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, а также идет на пользу миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также отметил, что путь к зрелости и стабильности отношений между двумя странами должен, прежде всего, отражаться в правильном отношении к различиям друг друга.
"Преодоление разногласий, взаимное уважение и выгода - это ключевые факторы стабильного развития двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.
"У сторон огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества, надеюсь, что австралийская сторона создаст хорошие условия для китайских предприятий, чтобы они могли инвестировать и осуществлять деятельность в Австралии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что сторонам стоит обсудить то, как они могут вернуть отношения в правильное русло и устойчиво двигаться вперед.
Он заявил, что у Китая и Австралии никогда не было фундаментального конфликта интересов, а также отметил стремление Канберры
улучшить отношения с Пекином, которые наблюдаются в последнее время.
Это была первая встреча на высшем уровне между Австралией и Китаем с 2016 года на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за поддержки Канберрой конфронтационного курса США
в отношении Пекина.