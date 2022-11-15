https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Британии

Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Британии - РИА Новости, 15.11.2022

Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Британии, сообщает газета Times. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Британии, сообщает газета Times."Я честно выражаю свое мнение о Китае. Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, (Китай) представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности", - приводит издание слова Сунака, которые он сказал на полях саммита G20.Сунак также пообещал поддерживать Тайвань в "противостоянии китайской агрессии". При этом он добавил, что западные страны "в значительной степени солидарны" с мнением Великобритании о том, что Китай представляет собой "системный вызов" западным ценностям и интересам, однако отметил, что без диалога с Китаем будет невозможно решить такие глобальные проблемы, как изменение климата и конфликт на Украине, пишет Times.Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что надеется поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "большой двадцатки".Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831518117.html

https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html

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