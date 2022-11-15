https://ria.ru/20221115/kitay-1831518117.html

Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступил против исключения России из G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:30

2022-11-15T09:30

2022-11-15T15:50

в мире

ван и (политик)

россия

китай

бали

большая двадцатка

мид кнр

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия) — РИА Новости. Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И."Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "Двадцатки", представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "Двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал дипломат, открывая двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20 на индонезийском острове Бали.В свою очередь, российский министр отметил, что Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии и рассчитывает на "преемственность в подходах" руководства КПК в отношении России.Он также лично поздравил Ван И с избранием в Политбюро ЦК КПК."Хотел бы также уже лично поздравить вас с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", — добавил Лавров.Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию.

https://ria.ru/20221114/izolyatsii-1831473186.html

https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html

россия

китай

бали

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ван и (политик), россия, китай, бали, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20