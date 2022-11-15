09:30 15.11.2022 (обновлено: 15:50 15.11.2022)
Китай выступил против исключения России из G20
Глава МИД Китая Ван И: Пекин выступает против исключения России из G20
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
© Пресс-служба МИД РФ
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия) — РИА Новости. Китай выступил против исключения России из состава "Группы двадцати" и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "Двадцатки", представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "Двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал дипломат, открывая двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20 на индонезийском острове Бали.
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В свою очередь, российский министр отметил, что Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии и рассчитывает на "преемственность в подходах" руководства КПК в отношении России.
Он также лично поздравил Ван И с избранием в Политбюро ЦК КПК.
"Хотел бы также уже лично поздравить вас с успешным проведением XX съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", — добавил Лавров.
Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию.