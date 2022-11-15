https://ria.ru/20221115/kherson-1831725813.html

Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона

Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022

Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона

Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:05

2022-11-15T18:05

2022-11-15T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

херсон

херсонская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.Город Алешки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт и в Голую Пристань на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

украина

россия

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, сергей суровикин, сергей шойгу