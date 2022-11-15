18:05 15.11.2022 (обновлено: 18:24 15.11.2022)
Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона
Мэр Алешек Журавко заявил, что ВСУ запретили покидать Херсон и перекрыли речной порт
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.
"До вчерашнего дня удавалось (выбраться из Херсона. — Прим. ред.). Сейчас обстановка неизвестна. ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет", — сказал он.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт и в Голую Пристань на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.
14 ноября, 10:44СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.