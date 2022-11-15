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Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kherson-1831725813.html
Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона
Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона
Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:05
2022-11-15T18:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
россия
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.Город Алешки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт и в Голую Пристань на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, сергей суровикин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу
18:05 15.11.2022 (обновлено: 18:24 15.11.2022)
 
Мэр Алешек заявил, что ВСУ запретили выезд из Херсона

Мэр Алешек Журавко заявил, что ВСУ запретили покидать Херсон и перекрыли речной порт

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные заблокировали речной порт, откуда жители Херсона переправлялись на левый берег Днепра, сообщил глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.

"До вчерашнего дня удавалось (выбраться из Херсона. — Прим. ред.). Сейчас обстановка неизвестна. ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет", — сказал он.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт и в Голую Пристань на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам, на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 10:44
СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРСергей СуровикинСергей Шойгу
 
 
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