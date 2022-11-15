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В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kherson-1831593341.html
В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области
В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области - РИА Новости, 15.11.2022
В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:08
2022-11-15T14:02
херсон
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
херсонская область
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не принималось.В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.
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херсон
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херсон, россия, украина, вооруженные силы рф, херсонская область , в мире, дмитрий песков
Херсон, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , В мире, Дмитрий Песков
13:08 15.11.2022 (обновлено: 14:02 15.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области

Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода военных

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не принималось.
"Каких-либо иных решений не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос остается ли Херсон региональной столицей Херсонской области.
В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияУкраинаВооруженные силы РФХерсонская областьВ миреДмитрий Песков
 
 
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