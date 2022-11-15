https://ria.ru/20221115/kherson-1831593341.html

В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области

В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области - РИА Новости, 15.11.2022

В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:08

2022-11-15T13:08

2022-11-15T14:02

херсон

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

херсонская область

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не принималось.В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.

https://ria.ru/20221115/aleshek-1831529431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

херсон, россия, украина, вооруженные силы рф, херсонская область , в мире, дмитрий песков