"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации

"Дело не в папе. В том, что я такой правильный. Дело в нем самом. Мы же говорим на эти темы. Он пойдет, конечно, если будет необходимость. Другое дело, какую пользу он там принесет. Он придерживается тех же взглядов. Считает, если нужно выполнить долг, он выполнит", – признался артист.