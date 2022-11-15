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"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации - РИА Новости, 15.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221115/kharatyan-1831637783.html
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации - РИА Новости, 15.11.2022
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации
Дмитрий Харатьян рассказал о своем отношении к возможной мобилизации сына Ивана. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:38
2022-11-15T15:38
шоубиз
дмитрий харатьян
отношения
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дмитрий Харатьян рассказал о своем отношении к возможной мобилизации сына Ивана. Кроме того, он сообщил о добровольном желании юноши отправиться на фронт в случае призыва. Также он рассказал, что не собирается "отмазывать" сына, ведь Харатьян сам отслужил в армии. Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации по личной просьбе отца. Он сообщил, что находится в гастрольном туре.
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дмитрий харатьян, отношения
Шоубиз, Дмитрий Харатьян, отношения
15:38 15.11.2022
 
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации

Харатьян ответил, почему его 24-летнего сына не призвали по мобилизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВечер памяти Н. Караченцова в театре "Ленком"
Вечер памяти Н. Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дмитрий Харатьян рассказал о своем отношении к возможной мобилизации сына Ивана.

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблема со зрением. Но в военное время он призывной. Но он не получил повестку пока. Получит – пойдет", – поделился актер в интервью передачи "Эмпатия Манучи".

Кроме того, он сообщил о добровольном желании юноши отправиться на фронт в случае призыва.
"Дело не в папе. В том, что я такой правильный. Дело в нем самом. Мы же говорим на эти темы. Он пойдет, конечно, если будет необходимость. Другое дело, какую пользу он там принесет. Он придерживается тех же взглядов. Считает, если нужно выполнить долг, он выполнит", – признался артист.
Также он рассказал, что не собирается "отмазывать" сына, ведь Харатьян сам отслужил в армии.
"Я же сам не "отмазался". Я был популярным артистом. Мои фотографии печатались на обложках журналов. У меня была жена и маленький ребенок, когда меня призвали. И я не "откосил". Мне было стыдно это делать", – добавил актер.
Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации по личной просьбе отца. Он сообщил, что находится в гастрольном туре.
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