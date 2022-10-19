https://ria.ru/20221019/gazmanov-1825108224.html

Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации

Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022

Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации

Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

шоубиз

олег газманов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в Калининграде.Кроме того, Газманов-младший отреагировал и на информацию о пребывании в войсках, якобы, по личной просьбе отца. Певец добавил, что у него плотный гастрольный график и выложил несколько фотографий из Архангельска. Ранее Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. По словам артиста, он не собирается уезжать из России.

https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, частичная мобилизация в россии