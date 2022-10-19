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Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221019/gazmanov-1825108224.html
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
шоубиз
олег газманов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в Калининграде.Кроме того, Газманов-младший отреагировал и на информацию о пребывании в войсках, якобы, по личной просьбе отца. Певец добавил, что у него плотный гастрольный график и выложил несколько фотографий из Архангельска. Ранее Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. По словам артиста, он не собирается уезжать из России.
https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html
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олег газманов, частичная мобилизация в россии
Шоубиз, Олег Газманов, Частичная мобилизация в России
14:41 19.10.2022
 
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации

Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации по личной просьбе отца

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Веном 2"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в Калининграде.
© Аккаунт Родиона Газманова в соцсетиСкриншот публикации Родиона Газманова
Скриншот публикации Родиона Газманова
© Аккаунт Родиона Газманова в соцсети
Скриншот публикации Родиона Газманова
"Для тех кто меня потерял: я видимо ушел в стройбат", – пошутил певец.
Кроме того, Газманов-младший отреагировал и на информацию о пребывании в войсках, якобы, по личной просьбе отца.
© Аккаунт Родиона Газманова в соцсетиСкриншот публикации Родиона Газманова
Скриншот публикации Родиона Газманова
© Аккаунт Родиона Газманова в соцсети
Скриншот публикации Родиона Газманова
"Спасибо, папа", – написал музыкант.
Певец добавил, что у него плотный гастрольный график и выложил несколько фотографий из Архангельска.

"На самом деле последние несколько дней – бешеный калейдоскоп из городов, людей и площадок", – поделился исполнитель с подписчиками.

Ранее Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. По словам артиста, он не собирается уезжать из России.
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:44Шоубиз
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ШоубизОлег ГазмановЧастичная мобилизация в России
 
 
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