https://ria.ru/20221019/gazmanov-1825108224.html
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
шоубиз
олег газманов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в Калининграде.Кроме того, Газманов-младший отреагировал и на информацию о пребывании в войсках, якобы, по личной просьбе отца. Певец добавил, что у него плотный гастрольный график и выложил несколько фотографий из Архангельска. Ранее Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. По словам артиста, он не собирается уезжать из России.
https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, частичная мобилизация в россии
Шоубиз, Олег Газманов, Частичная мобилизация в России
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации по личной просьбе отца
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи о мобилизации и зачислении в строительные войска. Артист прокомментировал пост, в котором сообщалось о его местонахождении в Калининграде.
"Для тех кто меня потерял: я видимо ушел в стройбат", – пошутил певец.
Кроме того, Газманов-младший отреагировал и на информацию о пребывании в войсках, якобы, по личной просьбе отца.
"Спасибо, папа", – написал музыкант.
Певец добавил, что у него плотный гастрольный график и выложил несколько фотографий из Архангельска.
"На самом деле последние несколько дней – бешеный калейдоскоп из городов, людей и площадок", – поделился исполнитель с подписчиками.
Ранее Олег Газманов опроверг
наличие израильского гражданства. По словам артиста, он не собирается уезжать из России.