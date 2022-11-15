https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html

"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору

"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору - РИА Новости, 15.11.2022

"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору

Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) — в шаге от самоликвидации. Причем процесс запустил ее основатель Михаил Саакашвили,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:08

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) — в шаге от самоликвидации. Причем процесс запустил ее основатель Михаил Саакашвили, недовольный тем, как соратники добиваются его освобождения. Что происходит в Грузии — в материале РИА Новости.Букет болезнейАдвокаты 54-летнего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заподозрили у него свыше 35 болезней, среди которых — ковид, туберкулез и деменция. Ранее родственники бывшего главы государства сообщили, что медики подтвердили 17 заболеваний. Близкие надеются, что это поможет освободить опального политика.Напомним: в октябре прошлого года Саакашвили задержали в Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. И еще шесть лет — за превышение должностных полномочий на президентском посту. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку, но власти республики отказались его освобождать. В результате Михо похудел на 20 килограммов и его госпитализировали в одну из клиник Тбилиси. По мнению врачей, вероятная первопричина — глубокая депрессия экс-президента, связанная с тем, что он не может привыкнуть к тюрьме.В начале ноября вице-спикер парламента Польши Малгожата Гошевская пыталась встретиться с Саакашвили, но ее не пустили. Отказ мотивировали тем, что она не родственница бывшего национального лидера Грузии и не депутат местного парламента.Тем временем Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала официальный Тбилиси освободить Саакашвили. Авторы документа называют экс-президента политическим заключенным и пытаются увязать его уголовное преследование со спецоперацией России на Украине.В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе уверен, что выдвинутые к его стране претензии — несправедливые. По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили и вовсе расценил резолюцию как прямое нападение на республику.Политическая смертьНесмотря на огромный перечень болезней, Михаил Саакашвили, скорее всего, успеет увидеть крах ЕНД. В частности, некоторые ее члены потребовали досрочно сменить политсовет и председателя организации. При этом с парламентских выборов 2020-го популярность ЕНД упала с 27 процентов до десяти.Один из лидеров партии Ираклий Надирадзе убежден: если в ее руководстве не произойдут перемены, она окончательно растеряет весь политический вес. Другой представитель ЕНД Давид Киркитадзе считает, что нужно сместить нынешнего лидера Никанора Мелию, который, по его мнению, в нынешних реалиях оказался бесполезен.Главным поводом для раскола стало возвращение в страну Саакашвили. Так называемая старая гвардия требует активнее добиваться его освобождения, в то время как молодежь хочет оставить экс-президента в прошлом. К примеру, Мелия почти не навещает Саакашвили, а парламентская фракция ЕНД не совершает в его поддержку демарши в Заксобрании. В конце концов Мелия разругался с главным спонсором ЕНД — бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Партийный лидер прямо заявил бывшему товарищу, что тому следует держаться подальше от политики.В ответ на это несколько видных членов партии призвали Мелию добровольно уйти в отставку. Начался исход людей из организации. В частности, ее покинули депутат Нона Мамулашвили и секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе. Оба сказали, что в ЕНД не осталось политики и запала, который можно использовать для оздоровления страны.Еще один бывший сторонник Саакашвили — экс-губернатор Имеретии и депутат пяти созывов парламента Акакий Бобохидзе — в эфире телеканала "ТВ Пирвели" признался, что в период правления ЕНД в Грузии был авторитаризм, в рамках которого грузин не воспитывали, а требовали от них подчинения.Конец историиПоследние десять лет вся политическая борьба в Грузии сводилась к противостоянию оппозиционной ЕНД и правящей "Грузинской мечты". Однако к парламентским выборам 2024 года ситуация должна кардинально измениться, считают эксперты."Как только Саакашвили проиграл выборы 2012-го, в ЕНД начались разногласия. Члены партии укоряли друг друга в своих бедах. Более гуманное крыло обвинило силовиков в репрессиях и почти сразу откололось. Постепенно оттуда стали выходить все яркие личности. Сейчас там обращают на себя внимание только Ника Мелия и еще несколько одиозных фигур, но этого недостаточно, чтобы называться общенациональной организацией", — говорит грузинский политолог Шота Апхаидзе.При этом Саакашвили всегда ревновал свою партию к другим лидерам. В тюрьме это чувство обострилось — и скрытые конфликты внутри "Нацдвижения" лишь обнажились. По словам Апхаидзе, Мелию скоро сместит один из юристов экс-президента Георгий Чаладзе. Это окончательно поставит крест на партии. Уже сейчас она маргинализировалась. У ЕНД все еще есть источники финансирования, но на выборах 2020-го ее поддерживали 27 процентов, а теперь только десять — и это еще не предел. "Многие воспринимают партию как секту психически больных людей. К этому привели постоянные призывы к госперевороту, которые ничем не заканчивались", — заключает эксперт.Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов согласен, что ЕНД давно идет на дно и приезд Саакашвили только усугубил положение. "Экс-президент давно не в топе грузинских политиков. При этом если Саакашвили объявит о своем уходе, ЕНД лишится части верных ему сторонников, а если останется — уйдут те, кто не хочет возвращаться в прошлое", — объясняет кавказовед.Новая ГрузияВ "Грузинской мечте" не скрывают радости от разложения главных противников. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что члены ЕНД уже делят между собой "черную кассу" и активы вроде телеканалов и других источников влияния. Кобахидзе дошел до того, что предсказывает скорое завершение политического кризиса в стране из-за грядущего исчезновения главного противника правящей партии.Однако заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков предупреждает: рано радуются. "В ЕНД идет борьба за лидерство, которая началась после того, как Саакашвили выехал за границу, и обострилась после его возвращения. Возможно, партия развалится, а он сам, получив диагноз "деменция", навсегда оставит политику. Но взамен одной политической силе придет другая, не скомпрометированная множеством скандалов", — говорит эксперт. По его словам, ЕНД — как собака на сене: сама взять власть не может и другим не дает.На смену идут более либеральные и прозападные партии — "Гирчи", "Европейский путь", "Лило" и другие. Что касается антироссийских заявлений, то, как отмечают эксперты, они никуда не денутся. Причем если от партии Саакашвили они воспринимались как клоунада, то к новому поколению оппозиционных политиков Запад и рядовые грузины относятся серьезнее.В связи с этим у "Грузинской мечты", вызвавшей недовольство Евросоюза и США нейтральным подходом к России, нет больших поводов для радости. Москве падение Саакашвили тоже не принесет ощутимой пользы.

https://ria.ru/20220818/politika-1810189026.html

https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html

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в мире, михаил саакашвили, ника мелия, ираклий кобахидзе, россия, тбилиси, грузия, парламентская ассамблея совета европы, российская академия наук, институт стран снг, политика