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Байден пропустит гала-ужин саммита G20

Байден пропустит гала-ужин саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Байден пропустит гала-ужин саммита G20

Президент США Джо Байден пропустит ужин лидеров в рамках саммита G20, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:31

2022-11-15T16:31

2022-11-15T16:31

в мире

джо байден

сша

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

бали

джоко видодо

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден пропустит ужин лидеров в рамках саммита G20, сообщает пресс-пул Белого дома."Байден, очевидно, решил не присутствовать на ужине и культурном мероприятии", - сообщает журналист пула, ознакомившийся с расписанием президента.Представитель администрации сообщил, что причиной отсутствия на ужине не является коронавирус. "Он провел целый день на встречах и должен присутствовать еще на нескольких мероприятиях сегодня – ничего срочного. Он передал (президенту Индонезии Джоко) Видодо сожаления об отсутствии на ужине, Видодо сказал, что это не проблема, и президент с нетерпением ждет их встречи в мангровых зарослях завтра", - цитирует пул представителя администрации.

сша

индонезия

бали

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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