https://ria.ru/20221115/g20-1831557343.html
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным - РИА Новости, 15.11.2022
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным
Россию юридически невозможно исключить из "Большой двадцатки", ни одна из стран не может исключить другую, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:45
2022-11-15T11:45
2022-11-15T11:45
политика
россия
андрей климов
большая двадцатка
совет федерации рф
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россию юридически невозможно исключить из "Большой двадцатки", ни одна из стран не может исключить другую, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в Верховную раду Украины был внесен документ, в котором предлагалось обратиться к странам G20 с призывом исключить Россию из объединения."Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую", - сказал сенатор в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Он подчеркнул, что "большая двадцатка" - это объективно сформировавшийся клуб государств, от которых в мире зависит почти все.Отвечая на вопрос ведущего о том, что вместо России предлагалось включить в "двадцатку" Украину или Польшу, Климов отметил: "Без России G20 быть не может, от РФ зависит очень многое". При этом он добавил, что влияние в мире Украины или Польши невелико.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, андрей климов, большая двадцатка, совет федерации рф, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Политика, Россия, Андрей Климов, Большая двадцатка, Совет Федерации РФ, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным
Сенатор Климов напомнил, что ни одна страна G20 не имеет права исключать другую