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В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным - РИА Новости, 15.11.2022
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В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным - РИА Новости, 15.11.2022
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным
Россию юридически невозможно исключить из "Большой двадцатки", ни одна из стран не может исключить другую, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:45
2022-11-15T11:45
политика
россия
андрей климов
большая двадцатка
совет федерации рф
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россию юридически невозможно исключить из "Большой двадцатки", ни одна из стран не может исключить другую, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в Верховную раду Украины был внесен документ, в котором предлагалось обратиться к странам G20 с призывом исключить Россию из объединения."Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую", - сказал сенатор в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Он подчеркнул, что "большая двадцатка" - это объективно сформировавшийся клуб государств, от которых в мире зависит почти все.Отвечая на вопрос ведущего о том, что вместо России предлагалось включить в "двадцатку" Украину или Польшу, Климов отметил: "Без России G20 быть не может, от РФ зависит очень многое". При этом он добавил, что влияние в мире Украины или Польши невелико.
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политика, россия, андрей климов, большая двадцатка, совет федерации рф, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Политика, Россия, Андрей Климов, Большая двадцатка, Совет Федерации РФ, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:45 15.11.2022
 
В Совфеде назвали исключение России из G20 юридически невозможным

Сенатор Климов напомнил, что ни одна страна G20 не имеет права исключать другую

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россию юридически невозможно исключить из "Большой двадцатки", ни одна из стран не может исключить другую, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в Верховную раду Украины был внесен документ, в котором предлагалось обратиться к странам G20 с призывом исключить Россию из объединения.
"Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую", - сказал сенатор в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Он подчеркнул, что "большая двадцатка" - это объективно сформировавшийся клуб государств, от которых в мире зависит почти все.
Отвечая на вопрос ведущего о том, что вместо России предлагалось включить в "двадцатку" Украину или Польшу, Климов отметил: "Без России G20 быть не может, от РФ зависит очень многое". При этом он добавил, что влияние в мире Украины или Польши невелико.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
ПолитикаРоссияАндрей КлимовБольшая двадцаткаСовет Федерации РФУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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