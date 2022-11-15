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ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 64% - РИА Новости, 15.11.2022
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ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 64%
ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 64% - РИА Новости, 15.11.2022
ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 64%
Российские регионы за десять месяцев 2022 года восстановили своими силами права 16 тысяч пострадавших дольщиков - намеченные планы на 2022 год реализованы на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:02
2022-11-15T12:02
россия
константин тимофеев
жилье
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские регионы за десять месяцев 2022 года восстановили своими силами права 16 тысяч пострадавших дольщиков - намеченные планы на 2022 год реализованы на 64%, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ) со ссылкой на слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева."Согласно дорожным картам, в текущем году субъекты должны помочь 25 тысячам пострадавших дольщиков. За десять месяцев план исполнен на 64%. До конца года остается менее двух месяцев, мы призываем руководство регионов усилить контроль за реализацией своих дорожных карт", - сказал Тимофеев, добавив, что ФРТ со своей стороны готов оказать поддержку.Он напомнил, что в четвертом квартале 2022 года субъекты РФ планируют восстановить права 12,8 тысячи человек, вложивших средства в строительство 118 объектов. При этом в октябре квартальный план исполнен всего на 5,3%. Помощь оказана 673 гражданам по 14 объектам, расположенным в Ростовской, Московской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской областях, Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях. Шесть домов сданы, а по остальным восьми объектам применены иные региональные механизмы восстановления прав граждан."Регионам необходимо серьезно увеличить темпы реализации мероприятий, указанных в дорожных картах на четвертый квартал текущего года. Все граждане, которым субъектами обещана помощь, должны ее получить", - подчеркнул Тимофеев, добавив, что ФРТ осуществляет мониторинг дорожных карт регионов в рамках своих полномочий.В дорожных картах прописаны мероприятия по восстановлению прав пострадавших граждан с помощью механизмов субъектов РФ. К таким механизмам относятся завершение строительства проблемного объекта за счет привлечения нового инвестора, выплаты денежного возмещения, предоставление компенсационного жилья.В то же время, по словам Тимофеева, Фонд развития территорий за десять месяцев текущего года помог восстановить права 20 тысяч пострадавших дольщиков в России. Денежные выплаты с начала года получили 15 тысяч человек. Общая сумма средств – 53,6 миллиарда рублей. Еще около 5 тысяч человек переехали или скоро получат квартиры в 42 достроенных домах."Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь включительно, превышает 240 тысяч квадратных метров", – пояснил Тимофеев.Он также добавил, что наибольшее количество дольщиков, которых восстановили в правах, находится в Подмосковье (4,3 тысячи человек), Краснодарском крае (2,2 тысячи), Ленинградской области (1,9 тысячи), Башкортостане (1,7 тысячи) и Новосибирской области (1,2 тысячи).
https://ria.ru/20221020/dolschiki-1825340842.html
https://ria.ru/20220928/timofeev-1820046233.html
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россия, константин тимофеев, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), обманутые дольщики в россии
Россия, Константин Тимофеев, Жилье, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Обманутые дольщики в России
12:02 15.11.2022
 

ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 64%

© Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
© Фонд развития территорий
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские регионы за десять месяцев 2022 года восстановили своими силами права 16 тысяч пострадавших дольщиков - намеченные планы на 2022 год реализованы на 64%, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ) со ссылкой на слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.
"Согласно дорожным картам, в текущем году субъекты должны помочь 25 тысячам пострадавших дольщиков. За десять месяцев план исполнен на 64%. До конца года остается менее двух месяцев, мы призываем руководство регионов усилить контроль за реализацией своих дорожных карт", - сказал Тимофеев, добавив, что ФРТ со своей стороны готов оказать поддержку.
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
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Он напомнил, что в четвертом квартале 2022 года субъекты РФ планируют восстановить права 12,8 тысячи человек, вложивших средства в строительство 118 объектов. При этом в октябре квартальный план исполнен всего на 5,3%. Помощь оказана 673 гражданам по 14 объектам, расположенным в Ростовской, Московской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской областях, Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях. Шесть домов сданы, а по остальным восьми объектам применены иные региональные механизмы восстановления прав граждан.
"Регионам необходимо серьезно увеличить темпы реализации мероприятий, указанных в дорожных картах на четвертый квартал текущего года. Все граждане, которым субъектами обещана помощь, должны ее получить", - подчеркнул Тимофеев, добавив, что ФРТ осуществляет мониторинг дорожных карт регионов в рамках своих полномочий.
В дорожных картах прописаны мероприятия по восстановлению прав пострадавших граждан с помощью механизмов субъектов РФ. К таким механизмам относятся завершение строительства проблемного объекта за счет привлечения нового инвестора, выплаты денежного возмещения, предоставление компенсационного жилья.
В то же время, по словам Тимофеева, Фонд развития территорий за десять месяцев текущего года помог восстановить права 20 тысяч пострадавших дольщиков в России. Денежные выплаты с начала года получили 15 тысяч человек. Общая сумма средств – 53,6 миллиарда рублей. Еще около 5 тысяч человек переехали или скоро получат квартиры в 42 достроенных домах.
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"Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь включительно, превышает 240 тысяч квадратных метров", – пояснил Тимофеев.
Он также добавил, что наибольшее количество дольщиков, которых восстановили в правах, находится в Подмосковье (4,3 тысячи человек), Краснодарском крае (2,2 тысячи), Ленинградской области (1,9 тысячи), Башкортостане (1,7 тысячи) и Новосибирской области (1,2 тысячи).
 
РоссияКонстантин ТимофеевЖильеФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)Обманутые дольщики в России
 
 
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