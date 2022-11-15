https://ria.ru/20221115/evrei-1831536443.html

Горские евреи вручат в Москве премию за сохранение родного языка и культуры

Горские евреи вручат в Москве премию за сохранение родного языка и культуры - РИА Новости, 15.11.2022

Горские евреи вручат в Москве премию за сохранение родного языка и культуры

В Общинном центре горских евреев в Москве пройдет торжественная церемония награждения премией имени Сергея Вайнштейна, ее лауреатами стали известные деятели... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:33

2022-11-15T10:33

2022-11-15T13:12

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Общинном центре горских евреев в Москве пройдет торжественная церемония награждения премией имени Сергея Вайнштейна, ее лауреатами стали известные деятели науки и культуры, которые внесли значительный вклад в сохранение языка и культуры горских евреев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ."В этом году лауреатами премии стали люди, которые внесли значительный вклад в сохранение языка джуури – национального языка горских евреев. Этот язык входит в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО", - пояснили в фонде.Премию получит известный поэт и музыкант Ефрем Амирамов, автор популярной песни "Молодая". Также СТМЭГИ наградит журналиста, автора документального фильма "Горские евреи — джууро" Роберта Азарьева из США. Его картина, как отметили организаторы, - "авторский взгляд на жизнь общины, живущей в странах бывшего СССР и за океаном".Кроме того, почетной премией отметят исследователя языка джуури, преподавателя Мардахая Нафталиева из Азербайджана. В 2016-м году он при поддержке Фонда СТМЭГИ выпустил джуури-русский словарь."Работе над книгой Нафталиев посвятил 15 лет своей жизни. Издание содержит более 14 тысяч слов. В том же году Фонд СТМЭГИ выпустил диск с обучающим курсом джуури. Кроме того, Нафталиев принял участие в съемках видеопроекта "Уроки языка джуури", - пояснили в фонде.Участниками церемонии станут президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, полномочный министр Израиля в Российской Федерации Ронен Краус, глава представительства Натив в России и Белоруссии Яна Агмон, посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати, сенатор Константин Долгов, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, президент Российской академии образования Ольга Васильева, директор центра Религии и Права Светлана Нуждина, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов и другие.Как подчеркнули организаторы, награждение Премией имени Сергея Вайнштейна — одно из важнейших событий в жизни горско-еврейской общины. Премия посвящена памяти Сергея Ивановича Вайнштейна (1948-2015) — историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа. Он стоял у истоков создания "СТМЭГИ" в 2001 году, сыграл важную роль в возрождении в России горско-еврейской национальной культуры и религиозной жизни.Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, азербайджан, россия