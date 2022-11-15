https://ria.ru/20221115/donetsk-1831519155.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 201 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:35
2022-11-15T09:35
2022-11-15T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_8416c8795038a48d2e0c55c6a479c6b3.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 201 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На иловайском направлении - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 201 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Торез, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 31 обстрел со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/osvobozhdenie-1831510945.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_db4a735f3b2cd5918717b8a61177864c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 201 боеприпас