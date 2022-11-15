https://ria.ru/20221115/donetsk-1831519155.html

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 201 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:35

2022-11-15T09:35

2022-11-15T09:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 201 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На иловайском направлении - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 201 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Торез, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 31 обстрел со стороны украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/osvobozhdenie-1831510945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк