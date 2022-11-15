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Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести
Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести - РИА Новости, 15.11.2022
Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:48
2022-11-15T14:48
2022-11-15T14:48
общество
россия
горловка
луганск
российская академия наук
геннадий красников
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" Горловке, Луганску и еще семи городам."В этом году Российская академия наук продолжила экспертную работу о сохранении исторической памяти о трудовом подвиге советского народа в годы войны. В этом году к нам поступило еще 11 заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Особенно хотел бы подчеркнуть, что в числе поданных заявок города Горловка и Луганск, которые представляют Донецкую и Луганскую Народные Республики", - отметил Красников.По его словам, можно сказать, что восторжествовала историческая правда, так как без вклада Донбасса трудно было представить Победу. Он добавил, что присвоение почетных званий Луганску и Горловке будет символизировать восстановление общей исторической памяти.Также глава РАН предложил рассмотреть возможность присвоения звания "Город трудовой доблести" еще семи претендентам – Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску.
https://ria.ru/20221115/zvanie-1831621459.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, горловка, луганск, российская академия наук, геннадий красников, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
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Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести
Глава РАН предложил присвоить Горловке и Луганску звания "Город трудовой доблести"