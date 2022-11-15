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Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести
Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести - РИА Новости, 15.11.2022
Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:48
2022-11-15T14:48
общество
россия
горловка
луганск
российская академия наук
геннадий красников
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" Горловке, Луганску и еще семи городам."В этом году Российская академия наук продолжила экспертную работу о сохранении исторической памяти о трудовом подвиге советского народа в годы войны. В этом году к нам поступило еще 11 заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Особенно хотел бы подчеркнуть, что в числе поданных заявок города Горловка и Луганск, которые представляют Донецкую и Луганскую Народные Республики", - отметил Красников.По его словам, можно сказать, что восторжествовала историческая правда, так как без вклада Донбасса трудно было представить Победу. Он добавил, что присвоение почетных званий Луганску и Горловке будет символизировать восстановление общей исторической памяти.Также глава РАН предложил рассмотреть возможность присвоения звания "Город трудовой доблести" еще семи претендентам – Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску.
https://ria.ru/20221115/zvanie-1831621459.html
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горловка
луганск
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общество, россия, горловка, луганск, российская академия наук, геннадий красников, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Горловка, Луганск, Российская академия наук, Геннадий Красников, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:48 15.11.2022
 
Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести

Глава РАН предложил присвоить Горловке и Луганску звания "Город трудовой доблести"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" Горловке, Луганску и еще семи городам.
"В этом году Российская академия наук продолжила экспертную работу о сохранении исторической памяти о трудовом подвиге советского народа в годы войны. В этом году к нам поступило еще 11 заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Особенно хотел бы подчеркнуть, что в числе поданных заявок города Горловка и Луганск, которые представляют Донецкую и Луганскую Народные Республики", - отметил Красников.
По его словам, можно сказать, что восторжествовала историческая правда, так как без вклада Донбасса трудно было представить Победу. Он добавил, что присвоение почетных званий Луганску и Горловке будет символизировать восстановление общей исторической памяти.
Также глава РАН предложил рассмотреть возможность присвоения звания "Город трудовой доблести" еще семи претендентам – Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску.
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ОбществоРоссияГорловкаЛуганскРоссийская академия наукГеннадий КрасниковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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