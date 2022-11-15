https://ria.ru/20221115/donbass-1831636016.html

Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести

Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести - РИА Новости, 15.11.2022

Глава РАН предложил сделать Горловку и Луганск Городами трудовой доблести

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:48

2022-11-15T14:48

2022-11-15T14:48

общество

россия

горловка

луганск

российская академия наук

геннадий красников

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину во вторник предложил присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" Горловке, Луганску и еще семи городам."В этом году Российская академия наук продолжила экспертную работу о сохранении исторической памяти о трудовом подвиге советского народа в годы войны. В этом году к нам поступило еще 11 заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Особенно хотел бы подчеркнуть, что в числе поданных заявок города Горловка и Луганск, которые представляют Донецкую и Луганскую Народные Республики", - отметил Красников.По его словам, можно сказать, что восторжествовала историческая правда, так как без вклада Донбасса трудно было представить Победу. Он добавил, что присвоение почетных званий Луганску и Горловке будет символизировать восстановление общей исторической памяти.Также глава РАН предложил рассмотреть возможность присвоения звания "Город трудовой доблести" еще семи претендентам – Орску, Якутску, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску и Каспийску.

https://ria.ru/20221115/zvanie-1831621459.html

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горловка

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, горловка, луганск, российская академия наук, геннадий красников, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика