https://ria.ru/20221115/dolg-1831493313.html
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого" - РИА Новости, 15.11.2022
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:18
2022-11-15T03:18
2022-11-15T03:18
экономика
долг
долги
кредит
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.По словам эксперта, хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. К таким займам можно отнести кредит на бизнес или на жилье.Потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы являются плохими кредитами. Так быстры кредитные продукты создают плохие финансовые привычки, даже затягивают заемщиков в "порочный круг", отметил он.Кроме того, подчеркнул Манжос, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например, если компания "прогорит".
https://realty.ria.ru/20221020/dolgi-1825172646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, долг, долги, кредит
Экономика, Долг, Долги, Кредит
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
Риск-менеджер Манжос назвал полезными кредиты на бизнес и жилье, а плохими — на автомобиль