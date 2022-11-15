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Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого" - РИА Новости, 15.11.2022
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Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого" - РИА Новости, 15.11.2022
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:18
2022-11-15T03:18
экономика
долг
долги
кредит
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.По словам эксперта, хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. К таким займам можно отнести кредит на бизнес или на жилье.Потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы являются плохими кредитами. Так быстры кредитные продукты создают плохие финансовые привычки, даже затягивают заемщиков в "порочный круг", отметил он.Кроме того, подчеркнул Манжос, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например, если компания "прогорит".
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экономика, долг, долги, кредит
Экономика, Долг, Долги, Кредит
03:18 15.11.2022
 
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Риск-менеджер Манжос назвал полезными кредиты на бизнес и жилье, а плохими — на автомобиль

© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.atЖенщина проверяет счета
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.at
Женщина проверяет счета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
По словам эксперта, хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. К таким займам можно отнести кредит на бизнес или на жилье.
Потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы являются плохими кредитами. Так быстры кредитные продукты создают плохие финансовые привычки, даже затягивают заемщиков в "порочный круг", отметил он.
Кроме того, подчеркнул Манжос, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например, если компания "прогорит".
Опечатанная дверь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 10:00
Не копи ком: что надо предпринять, чтобы ваше жилье не отняли за долги
 
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