https://ria.ru/20221115/dolg-1831493313.html

Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого" - РИА Новости, 15.11.2022

Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T03:18

2022-11-15T03:18

2022-11-15T03:18

экономика

долг

долги

кредит

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кредиты подразделяются на плохие и хорошие – первые позволяют заработать, вторые загоняют в долговое рабство, рассказал "Прайму" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.По словам эксперта, хороший кредит позволит заработать большую сумму, чем выплаченные проценты. К таким займам можно отнести кредит на бизнес или на жилье.Потребительские кредиты, займы на автомобиль и микрозаймы являются плохими кредитами. Так быстры кредитные продукты создают плохие финансовые привычки, даже затягивают заемщиков в "порочный круг", отметил он.Кроме того, подчеркнул Манжос, некоторые бизнес-кредиты могут затянуть в "долговую яму", например, если компания "прогорит".

https://realty.ria.ru/20221020/dolgi-1825172646.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, долг, долги, кредит