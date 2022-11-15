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Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/dobrovoltsy-1831663497.html
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 15.11.2022
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:45
2022-11-15T16:35
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ в спецоперации, сообщил РИА Новости источник в комитете."Закон идет на одобрение", - сказал собеседник агентства.Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
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совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:45 15.11.2022 (обновлено: 16:35 15.11.2022)
 
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев

Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ в спецоперации, сообщил РИА Новости источник в комитете.
"Закон идет на одобрение", - сказал собеседник агентства.
Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.
Здесь все решается для нас. Рогозин призвал добровольцев участвовать в СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФБезопасностьВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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