https://ria.ru/20221115/dobrovoltsy-1831663497.html
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 15.11.2022
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:45
2022-11-15T15:45
2022-11-15T16:35
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ в спецоперации, сообщил РИА Новости источник в комитете."Закон идет на одобрение", - сказал собеседник агентства.Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:45 15.11.2022 (обновлено: 16:35 15.11.2022)
Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
Комитет Совфеда по обороне поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ в спецоперации, сообщил РИА Новости источник в комитете.
"Закон идет на одобрение", - сказал собеседник агентства.
Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.