https://ria.ru/20221115/dobrovoltsy-1831663497.html

Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев

Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 15.11.2022

Комитет Совфеда поддержал проект о статусе ветерана для добровольцев

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:45

2022-11-15T15:45

2022-11-15T16:35

совет федерации рф

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ в спецоперации, сообщил РИА Новости источник в комитете."Закон идет на одобрение", - сказал собеседник агентства.Также закон наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.

https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии