Рейтинг@Mail.ru
Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/but-1831728821.html
Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем
Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем - РИА Новости, 15.11.2022
Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем
Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:11
2022-11-15T18:11
в мире
виктор бут
сша
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adc11bc3f18103875d96638bb75f3998.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала жена Бута Алла РИА Новости."Мы не можем видеться вообще. Там есть определенный режим содержания, который предусматривает, что его приводят, там такая маленькая клетка, я ее краем глаза видела, когда была в общем зале. Стекло, по телефону, связь идет через Вашингтон, то есть нас слушает Федеральная служба. То есть мы даже не можем за руки подержаться. Смысл? Виктор говорит: "зачем"?" – сказала Алла Бут после открытия выставки работ ее мужа в Совете Федерации.Отвечая на вопрос о том, находится ли она в контакте с переговорщиками по обмену заключенными между США и Россией, Бут сказала, что "никто с ними в контакте не находится". "Если американцы будут в этом не на словах, а на деле заинтересованы, наверное, договоренность будет достигнута. Я не думаю, что проблема с российской стороны", - сказала Бут.Во вторник в Совете Федерации открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме. Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работ являются автопортретами самого Бута.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html
https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html
https://ria.ru/20221013/but-1823559195.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423286_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58be8d3f0973e2b9b66a559fdde8679c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, сша, россия, совет федерации рф
В мире, Виктор Бут, США, Россия, Совет Федерации РФ
18:11 15.11.2022
 
Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем

Жена Бута Алла заявила, что режим заключения ее мужа не позволяет им видеться

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПрезидент Фонда "Дорога домой", супруга бизнесмена Виктора Бута Алла Бут
Президент Фонда Дорога домой, супруга бизнесмена Виктора Бута Алла Бут - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Президент Фонда "Дорога домой", супруга бизнесмена Виктора Бута Алла Бут
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала жена Бута Алла РИА Новости.
"Мы не можем видеться вообще. Там есть определенный режим содержания, который предусматривает, что его приводят, там такая маленькая клетка, я ее краем глаза видела, когда была в общем зале. Стекло, по телефону, связь идет через Вашингтон, то есть нас слушает Федеральная служба. То есть мы даже не можем за руки подержаться. Смысл? Виктор говорит: "зачем"?" – сказала Алла Бут после открытия выставки работ ее мужа в Совете Федерации.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 03:13
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
Отвечая на вопрос о том, находится ли она в контакте с переговорщиками по обмену заключенными между США и Россией, Бут сказала, что "никто с ними в контакте не находится". "Если американцы будут в этом не на словах, а на деле заинтересованы, наверное, договоренность будет достигнута. Я не думаю, что проблема с российской стороны", - сказала Бут.
Во вторник в Совете Федерации открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме. Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работ являются автопортретами самого Бута.
Указатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме Марион, где содержится Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 23:20
Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 02:02
Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута
 
В миреВиктор БутСШАРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала