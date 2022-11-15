https://ria.ru/20221115/but-1831728821.html

Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем

Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем - РИА Новости, 15.11.2022

Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем

Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:11

2022-11-15T18:11

2022-11-15T18:11

в мире

виктор бут

сша

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала жена Бута Алла РИА Новости."Мы не можем видеться вообще. Там есть определенный режим содержания, который предусматривает, что его приводят, там такая маленькая клетка, я ее краем глаза видела, когда была в общем зале. Стекло, по телефону, связь идет через Вашингтон, то есть нас слушает Федеральная служба. То есть мы даже не можем за руки подержаться. Смысл? Виктор говорит: "зачем"?" – сказала Алла Бут после открытия выставки работ ее мужа в Совете Федерации.Отвечая на вопрос о том, находится ли она в контакте с переговорщиками по обмену заключенными между США и Россией, Бут сказала, что "никто с ними в контакте не находится". "Если американцы будут в этом не на словах, а на деле заинтересованы, наверное, договоренность будет достигнута. Я не думаю, что проблема с российской стороны", - сказала Бут.Во вторник в Совете Федерации открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме. Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работ являются автопортретами самого Бута.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

https://ria.ru/20221013/but-1823559195.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, сша, россия, совет федерации рф