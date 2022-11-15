Жена Бута заявила, что США не позволяют ей видеться с мужем
Жена Бута Алла заявила, что режим заключения ее мужа не позволяет им видеться
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПрезидент Фонда "Дорога домой", супруга бизнесмена Виктора Бута Алла Бут
Президент Фонда "Дорога домой", супруга бизнесмена Виктора Бута Алла Бут
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режим заключения предпринимателя Виктора Бута в американской тюрьме не позволяет ему видеться с супругой, все их разговоры проходят через спецслужбы, рассказала жена Бута Алла РИА Новости.
"Мы не можем видеться вообще. Там есть определенный режим содержания, который предусматривает, что его приводят, там такая маленькая клетка, я ее краем глаза видела, когда была в общем зале. Стекло, по телефону, связь идет через Вашингтон, то есть нас слушает Федеральная служба. То есть мы даже не можем за руки подержаться. Смысл? Виктор говорит: "зачем"?" – сказала Алла Бут после открытия выставки работ ее мужа в Совете Федерации.
Отвечая на вопрос о том, находится ли она в контакте с переговорщиками по обмену заключенными между США и Россией, Бут сказала, что "никто с ними в контакте не находится". "Если американцы будут в этом не на словах, а на деле заинтересованы, наверное, договоренность будет достигнута. Я не думаю, что проблема с российской стороны", - сказала Бут.
Во вторник в Совете Федерации открылась выставка работ предпринимателя Виктора Бута, написанных им во время нахождения в американской тюрьме. Картины созданы карандашом, пастелью, цветными карандашами, масляными красками. На них изображены городские пейзажи, портреты известных киноартистов, политические деятели. Ряд работ являются автопортретами самого Бута.
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.