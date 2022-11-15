15:32 15.11.2022 (обновлено: 16:10 15.11.2022)
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута
Сенатор Карасин выразил уверенность, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на Родину, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Российские дипломаты будут делать всё, чтобы он скорее вернулся на Родину. Дело это непростое, но будем продолжать усилия", - сказал сенатор на открытии в Совфеде художественных работ Бута. По словам политика, вся страна болеет за Виктора Бута, который "не сдался, не подчинился". По словам законодателя, Бут не участвовал в интригах, которые затеяли США против него.
Сенатор отметил: "То, что произошло и продолжает происходить в американской тюрьме, взывает нас к активности". По словам Карасина, Совфед также является одним из лидеров подталкивания, пробивания брешей "в этих стенах ненависти и неконструктивности". Политик подчеркнул, что Бут остался патриотом, верным своей родине, он "олицетворяет волю к жизни, волю победе".
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.