https://ria.ru/20221115/but-1831657289.html

В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута

В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута - РИА Новости, 15.11.2022

В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута

Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:32

2022-11-15T15:32

2022-11-15T16:10

в мире

виктор бут

сша

россия

совет федерации рф

григорий карасин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на Родину, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Российские дипломаты будут делать всё, чтобы он скорее вернулся на Родину. Дело это непростое, но будем продолжать усилия", - сказал сенатор на открытии в Совфеде художественных работ Бута. По словам политика, вся страна болеет за Виктора Бута, который "не сдался, не подчинился". По словам законодателя, Бут не участвовал в интригах, которые затеяли США против него.Сенатор отметил: "То, что произошло и продолжает происходить в американской тюрьме, взывает нас к активности". По словам Карасина, Совфед также является одним из лидеров подталкивания, пробивания брешей "в этих стенах ненависти и неконструктивности". Политик подчеркнул, что Бут остался патриотом, верным своей родине, он "олицетворяет волю к жизни, волю победе".Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, сша, россия, совет федерации рф, григорий карасин