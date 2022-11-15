Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/but-1831657289.html
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута - РИА Новости, 15.11.2022
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута
Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:32
2022-11-15T16:10
в мире
виктор бут
сша
россия
совет федерации рф
григорий карасин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на Родину, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Российские дипломаты будут делать всё, чтобы он скорее вернулся на Родину. Дело это непростое, но будем продолжать усилия", - сказал сенатор на открытии в Совфеде художественных работ Бута. По словам политика, вся страна болеет за Виктора Бута, который "не сдался, не подчинился". По словам законодателя, Бут не участвовал в интригах, которые затеяли США против него.Сенатор отметил: "То, что произошло и продолжает происходить в американской тюрьме, взывает нас к активности". По словам Карасина, Совфед также является одним из лидеров подталкивания, пробивания брешей "в этих стенах ненависти и неконструктивности". Политик подчеркнул, что Бут остался патриотом, верным своей родине, он "олицетворяет волю к жизни, волю победе".Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html
https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bd27643ae2560bbe704dbd7f0beb4f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, сша, россия, совет федерации рф, григорий карасин
В мире, Виктор Бут, США, Россия, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин
15:32 15.11.2022 (обновлено: 16:10 15.11.2022)
 
В Совфеде уверены, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута

Сенатор Карасин выразил уверенность, что дипломаты продолжат добиваться возвращения Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты будут продолжать усилия, чтобы добиться скорейшего возвращения предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, на Родину, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Российские дипломаты будут делать всё, чтобы он скорее вернулся на Родину. Дело это непростое, но будем продолжать усилия", - сказал сенатор на открытии в Совфеде художественных работ Бута. По словам политика, вся страна болеет за Виктора Бута, который "не сдался, не подчинился". По словам законодателя, Бут не участвовал в интригах, которые затеяли США против него.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 03:13
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
Сенатор отметил: "То, что произошло и продолжает происходить в американской тюрьме, взывает нас к активности". По словам Карасина, Совфед также является одним из лидеров подталкивания, пробивания брешей "в этих стенах ненависти и неконструктивности". Политик подчеркнул, что Бут остался патриотом, верным своей родине, он "олицетворяет волю к жизни, волю победе".
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
Указатель на Тюремную улицу, которая ведет к тюрьме Марион, где содержится Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 23:20
Адвокат: Бут вернется домой, когда США будут вести переговоры добросовестно
 
В миреВиктор БутСШАРоссияСовет Федерации РФГригорий Карасин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала