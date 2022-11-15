https://ria.ru/20221115/avvakum-1831718153.html

В Москве открыли первый памятник протопопу Аввакуму

В Москве открыли первый памятник протопопу Аввакуму - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве открыли первый памятник протопопу Аввакуму

Установка первого в Москве памятника протопопу Аввакуму - знаковое событие для старообрядцев, важное для "возрождения Руси" и православия, заявил во вторник... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:45

2022-11-15T17:45

2022-11-15T17:45

религия

протопоп аввакум

санкт-петербург

москва

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

тобольск

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Установка первого в Москве памятника протопопу Аввакуму - знаковое событие для старообрядцев, важное для "возрождения Руси" и православия, заявил во вторник предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), открывая в Рогожской слободе первый в столице памятник протопопу Аввакуму – одному из идеологов старообрядчества."Возрождение нашей Руси, православия, которое связано со старообрядчеством, (и открытие памятника протопопу Аввакуму - ред.) - это знаковое событие", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил, что имя протопопа Аввакума переводится как "сильный борец". "Этой силе духа, горения нам бы нужно у него учиться", - подчеркнул предстоятель.Он напомнил, что памятники протопопу Аввакуму есть в Петербурге, Тобольске, а в Москве на Рогожской слободе был установлен столб, на котором изображен протопоп Аввакум. Однако полноценного памятника протопопу Аввакуму в столице не было."Я благодарен спикеру Госдумы Вячеславу Володину: он проявил инициативу, поскольку он сам с Волжских берегов родом, рассказывал о встречах со старообрядцами – в знак почтения он дал финансовые средства, чтобы появился этот памятник. Очень благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал наше обращение, чтобы этот памятник был и в Москве, и в других городах, что резолюция на наше обращение подписана его рукой, он одобряет и поддерживает это празднование. Конечно, благодарны и московскому правительству, которое много сделало и делает для того, чтобы возрождался наш духовный центр. В эти годы мы видим воочию, как возрождается наша Рогожская слобода", - заключил митрополит Корнилий.Памятник авторства скульптора Андрея Щербакова представляет собой фигуру протопопа Аввакума в полный рост, который правой рукой благословляет верующих, а позади него установлен крест.Как рассказали РИА Новости в Московской митрополии РПСЦ, монумент создан на пожертвования.Памятник расположен по адресу Улица подъемная дом 2, его видно всем желающим с прилегающей улицы. Место, как говорили ранее в митрополит, выбрано неслучайно - это территория одноименного Православного старообрядческого гуманитарного института имени протопопа Аввакума, историческое здание которого передали РПСЦ в 2015 году, а решение о возрождении института было принято в 2019 году. Сейчас там реставрация, сам университет еще не функционирует.В митрополии также заметили, что на соборной площади в Рогожской слободе, где расположен в том числе и кафедральный Покровский собор, уже есть памятная стела, посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.Празднование 400-летия протопопа Аввакума было поддержано в РФ на государственном уровне, однако из-за пандемии коронавируса основные запланированные мероприятия были перенесены с 2020 на 2021 и 2022 годы.

https://ria.ru/20221020/starovery-1825463892.html

https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

санкт-петербург

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протопоп аввакум, санкт-петербург, москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), тобольск