https://ria.ru/20221115/antonov-1831499160.html
Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Селезнева
Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Селезнева - РИА Новости, 15.11.2022
Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Селезнева
Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме соотечественника Романа Селезнева и по итогам визита назвал условия его содержания неприемлемыми и РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:06
2022-11-15T03:06
2022-11-15T05:15
анатолий антонов
валерий селезнев
роман селезнев
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БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме соотечественника Романа Селезнева и по итогам визита назвал условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был в 2014 году похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорён в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов."Состоялась встреча с Романом Валерьевичем Селезнёвым, который сидит в американской тюрьме в очень жестких условиях восемь лет из 27. Вдумайтесь: из 27. Ещё 19 лет он должен находиться здесь. Условия очень жёсткие, я бы сказал, неприемлемые", - сказал Антонов российским журналистам.Селезнёв сидит в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина.Антонов сообщил, что россиянин лишён нормального медицинского обслуживания, страдает от болезней, похудел, плохо питается, не имеет возможности общаться на родном языке и даже забывает некоторые русские слова."Нет медицинского обслуживания. Один врач назначает какое-то лекарство, другое отменяет. В итоге он не получает ничего. Питание - сказать крайне скудная, это ничего не сказать. По сути дела, там нет пищеблока. Еду просроченную привозят из других тюрем", - рассказал посол."Естественно, у Романа Валерьевича очень плохое самочувствие, плохое состояние здоровья, у него достаточно много различного рода болезней. Он мучается. Но радует, что он встретил нас с улыбкой. Он держится, он рад был видеть не меня лично, а просто российского гражданина, человека, который говорит на русском языке", - добавил он.В тюрьме Селезнева, по его словам, заставляют раз в два часа отмечаться и не дают ему работы. "Нечеловеческие" условия содержания Антонов объяснил как жестким режимом тюрьмы в целом, так и особым отношением к россиянину."Это тюрьма такая. Это тюрьма с такими жесткими условиями, но создаются для Романа нечеловеческие условия. Считают его каким-то наиболее опасным преступником. Очень трудно понять, почему", - сказал посол.Антонов намерен во вторник, по возвращении в Вашингтон, позвонить отцу Селезнева и рассказать ему о визите. "Единственный позитивный момент в том, что Роман просто улыбался - был, как мне показалось, безмерно благодарен, что видел россиянина", - сказал он.Антонов рассказал, что смог долбится встречи с Селезневым только со второй попытки."Три недели тому назад в последний момент нам отказали во встрече. Причем поразительно, что сказали, что я создать могу какую-то проблему для безопасности. Мы поднимали этот вопрос с официальными лицами США. Я очень рад, что у нас сегодня этот визит получился", - сказал он."Очень рад, что нам удалось пожать руку Роману, хотя мы разговаривали через стекло, но это было объяснено представителями тюрьмы тем, что это из-за ковида", - добавил посол.
https://ria.ru/20220521/medpomosch-1789869171.html
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анатолий антонов, валерий селезнев, роман селезнев, сша, россия, мальдивы, госдума рф, лдпр
Анатолий Антонов, Валерий Селезнев, Роман Селезнев, США, Россия, Мальдивы, Госдума РФ, ЛДПР
БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме соотечественника Романа Селезнева и по итогам визита назвал условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
Сын депутата Госдумы
от ЛДПР Валерия Селезнева
был в 2014 году похищен американскими спецслужбами на Мальдивах
и приговорён в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов.
"Состоялась встреча с Романом Валерьевичем Селезнёвым, который сидит в американской тюрьме в очень жестких условиях восемь лет из 27. Вдумайтесь: из 27. Ещё 19 лет он должен находиться здесь. Условия очень жёсткие, я бы сказал, неприемлемые", - сказал Антонов российским журналистам.
Селезнёв сидит в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина
.
Антонов сообщил, что россиянин лишён нормального медицинского обслуживания, страдает от болезней, похудел, плохо питается, не имеет возможности общаться на родном языке и даже забывает некоторые русские слова.
"Нет медицинского обслуживания. Один врач назначает какое-то лекарство, другое отменяет. В итоге он не получает ничего. Питание - сказать крайне скудная, это ничего не сказать. По сути дела, там нет пищеблока. Еду просроченную привозят из других тюрем", - рассказал посол.
"Естественно, у Романа Валерьевича очень плохое самочувствие, плохое состояние здоровья, у него достаточно много различного рода болезней. Он мучается. Но радует, что он встретил нас с улыбкой. Он держится, он рад был видеть не меня лично, а просто российского гражданина, человека, который говорит на русском языке", - добавил он.
В тюрьме Селезнева, по его словам, заставляют раз в два часа отмечаться и не дают ему работы. "Нечеловеческие" условия содержания Антонов объяснил как жестким режимом тюрьмы в целом, так и особым отношением к россиянину.
"Это тюрьма такая. Это тюрьма с такими жесткими условиями, но создаются для Романа нечеловеческие условия. Считают его каким-то наиболее опасным преступником. Очень трудно понять, почему", - сказал посол.
Антонов намерен во вторник, по возвращении в Вашингтон
, позвонить отцу Селезнева и рассказать ему о визите. "Единственный позитивный момент в том, что Роман просто улыбался - был, как мне показалось, безмерно благодарен, что видел россиянина", - сказал он.
Антонов рассказал, что смог долбится встречи с Селезневым только со второй попытки.
"Три недели тому назад в последний момент нам отказали во встрече. Причем поразительно, что сказали, что я создать могу какую-то проблему для безопасности. Мы поднимали этот вопрос с официальными лицами США. Я очень рад, что у нас сегодня этот визит получился", - сказал он.
"Очень рад, что нам удалось пожать руку Роману, хотя мы разговаривали через стекло, но это было объяснено представителями тюрьмы тем, что это из-за ковида", - добавил посол.