10:10 15.11.2022 (обновлено: 12:19 15.11.2022)
Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек
Власти Херсонской области назвали сообщения Киева о взятии Алешек фейком
Военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
"Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей", — сказали в пресс-службе.
Алешки находятся на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона. Некоторые украинские политики написали в Telegram-каналах о взятии населенного пункта подразделениями ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.