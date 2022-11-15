https://ria.ru/20221115/aleshek-1831529431.html

Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек

Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек - РИА Новости, 15.11.2022

Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек

Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:10

2022-11-15T10:10

2022-11-15T12:19

владимир зеленский

сергей суровикин

алексей арестович

днепр (город)

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255454_320:0:2751:1368_1920x0_80_0_0_7472698152540deaa32f3d8e0d67f14c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.Алешки находятся на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона. Некоторые украинские политики написали в Telegram-каналах о взятии населенного пункта подразделениями ВСУ. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/osvobozhdenie-1831510945.html

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html

днепр (город)

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, сергей суровикин, алексей арестович , днепр (город), россия, херсонская область , вооруженные силы рф