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Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек - РИА Новости, 15.11.2022
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Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек
Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек - РИА Новости, 15.11.2022
Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек
Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:10
2022-11-15T12:19
владимир зеленский
сергей суровикин
алексей арестович
днепр (город)
россия
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вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.Алешки находятся на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона. Некоторые украинские политики написали в Telegram-каналах о взятии населенного пункта подразделениями ВСУ. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/osvobozhdenie-1831510945.html
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владимир зеленский, сергей суровикин, алексей арестович , днепр (город), россия, херсонская область , вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Сергей Суровикин, Алексей Арестович , Днепр (город), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
10:10 15.11.2022 (обновлено: 12:19 15.11.2022)
 
Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек

Власти Херсонской области назвали сообщения Киева о взятии Алешек фейком

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Заявления украинских политиков о том, что ВСУ прорвали оборону российских войск в районе города Алешки, — это фейк, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области.
"Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей", — сказали в пресс-службе.
Алешки находятся на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона. Некоторые украинские политики написали в Telegram-каналах о взятии населенного пункта подразделениями ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины.
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:32В России
Российские войска освободили населенный пункт Опытное в ДНР
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.
Сотрудники разгружают самолет с военной помощью США в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Владимир ЗеленскийСергей СуровикинАлексей АрестовичДнепр (город)РоссияХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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