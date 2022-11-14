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Зеленский приехал в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831332932.html
Зеленский приехал в Херсон
Зеленский приехал в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022
Зеленский приехал в Херсон
Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:38
2022-11-14T12:56
владимир зеленский
херсон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон."Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в Херсон", - сообщает издание.Также о визите Зеленского в Херсон информирует агентство Рейтер.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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Влада Копылова
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владимир зеленский, херсон
Владимир Зеленский, Херсон, Специальная военная операция на Украине
12:38 14.11.2022 (обновлено: 12:56 14.11.2022)
 
Зеленский приехал в Херсон

Президент Украины Зеленский приехал в Херсон

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон.
"Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в Херсон", - сообщает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 08:00
Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину
Также о визите Зеленского в Херсон информирует агентство Рейтер.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийХерсон
 
 
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