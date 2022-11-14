https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831332932.html

Зеленский приехал в Херсон

Зеленский приехал в Херсон - РИА Новости, 14.11.2022

Зеленский приехал в Херсон

Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:38

2022-11-14T12:38

2022-11-14T12:56

владимир зеленский

херсон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон."Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в Херсон", - сообщает издание.Также о визите Зеленского в Херсон информирует агентство Рейтер.В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, херсон