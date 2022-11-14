14:20 14.11.2022 (обновлено: 14:38 14.11.2022)
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на питание и медикаменты для украинской армии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра.
"Мы выделим 25 млн евро на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы", - сообщил Хукстра на совместной пресс-конференции в Гааге с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он добавил, что Нидерланды также выделят дополнительные 20 млн евро международному фонду помощи Украине.
Трансляция ведётся в аккаунте главы минобороны Нидерландов в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.