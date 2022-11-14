Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/vsu-1831367974.html
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии - РИА Новости, 14.11.2022
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии
Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:20
2022-11-14T14:38
в мире
нидерланды
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра."Мы выделим 25 млн евро на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы", - сообщил Хукстра на совместной пресс-конференции в Гааге с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Он добавил, что Нидерланды также выделят дополнительные 20 млн евро международному фонду помощи Украине.Трансляция ведётся в аккаунте главы минобороны Нидерландов в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/oruzhie-1831336390.html
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831356019.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
14:20 14.11.2022 (обновлено: 14:38 14.11.2022)
 
Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на питание и медикаменты для украинской армии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра.
"Мы выделим 25 млн евро на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы", - сообщил Хукстра на совместной пресс-конференции в Гааге с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
Швейцария не будет поставлять оружие на Украину
Он добавил, что Нидерланды также выделят дополнительные 20 млн евро международному фонду помощи Украине.
Трансляция ведётся в аккаунте главы минобороны Нидерландов в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил о готовности Украины к миру
 
В миреНидерландыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала