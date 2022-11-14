https://ria.ru/20221114/vsu-1831367974.html

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии - РИА Новости, 14.11.2022

Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии

Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:20

2022-11-14T14:20

2022-11-14T14:38

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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, заявил в понедельник глава МИД страны Вопке Хукстра."Мы выделим 25 млн евро на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы", - сообщил Хукстра на совместной пресс-конференции в Гааге с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Он добавил, что Нидерланды также выделят дополнительные 20 млн евро международному фонду помощи Украине.Трансляция ведётся в аккаунте главы минобороны Нидерландов в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221114/oruzhie-1831336390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нидерланды, украина