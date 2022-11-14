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Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.11.2022
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:17
2022-11-14T19:17
2022-11-14T19:17
экономика
сергей марченко
украина
министерство финансов украины
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.По его словам, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация "несколько сложнее", поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. Он отметил, что правительство Украины ищет "все возможности", чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, и провести все необходимые расходы.Ранее Марченко сообщал, что в 2023 году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.
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экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины, в мире
Экономика, Сергей Марченко, Украина, Министерство финансов Украины, В мире
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов до конца года