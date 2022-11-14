https://ria.ru/20221114/ukraina-1831454560.html

Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов

Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.11.2022

Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:17

2022-11-14T19:17

2022-11-14T19:17

экономика

сергей марченко

украина

министерство финансов украины

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.По его словам, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация "несколько сложнее", поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. Он отметил, что правительство Украины ищет "все возможности", чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, и провести все необходимые расходы.Ранее Марченко сообщал, что в 2023 году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221109/evrokomissiya-1830308459.html

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экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины, в мире