Рейтинг@Mail.ru
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831454560.html
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.11.2022
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:17
2022-11-14T19:17
экономика
сергей марченко
украина
министерство финансов украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.По его словам, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация "несколько сложнее", поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. Он отметил, что правительство Украины ищет "все возможности", чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, и провести все необходимые расходы.Ранее Марченко сообщал, что в 2023 году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221109/evrokomissiya-1830308459.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины, в мире
Экономика, Сергей Марченко, Украина, Министерство финансов Украины, В мире
19:17 14.11.2022
 
Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов

Минфин Украины рассчитывает получить от партнеров 7,8 миллиарда долларов до конца года

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.
"В ноябре ожидаются поступления около 4,8 миллиарда долларов, внешнее финансирование на декабрь - около 3 миллиардов долларов", - приводит слова Марченко издание "Укринформ".
По его словам, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация "несколько сложнее", поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. Он отметил, что правительство Украины ищет "все возможности", чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, и провести все необходимые расходы.
Ранее Марченко сообщал, что в 2023 году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:48
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
 
ЭкономикаСергей МарченкоУкраинаМинистерство финансов УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала