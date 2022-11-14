16:57 14.11.2022 (обновлено: 17:41 14.11.2022)
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине
Байден и Си Цзиньпин выступили против использования ядерного оружия на Украине
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления.
По сообщению Белого дома, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и якобы "угроз" России по использованию ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия Россией используется, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как говорил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.