Рейтинг@Mail.ru
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:57
2022-11-14T17:41
в мире
джо байден
си цзиньпин
россия
сша
украина
большая двадцатка
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома."Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления.По сообщению Белого дома, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и якобы "угроз" России по использованию ядерного оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия Россией используется, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как говорил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
https://ria.ru/20221114/blinken-1831406282.html
россия
сша
украина
китай
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, си цзиньпин, россия, сша, украина, большая двадцатка, китай, саммит g20, индонезия
В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, Россия, США, Украина, Большая двадцатка, Китай, Саммит G20, Индонезия
16:57 14.11.2022 (обновлено: 17:41 14.11.2022)
 
США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине

Байден и Си Цзиньпин выступили против использования ядерного оружия на Украине

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:56
Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США
По сообщению Белого дома, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и якобы "угроз" России по использованию ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия Россией используется, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как говорил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:24
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай
 
В миреДжо БайденСи ЦзиньпинРоссияСШАУкраинаБольшая двадцаткаКитайСаммит G20Индонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала