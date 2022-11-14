https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html

США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине

США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 14.11.2022

США и Китай выступили против использования ядерного оружия на Украине

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:57

2022-11-14T16:57

2022-11-14T17:41

в мире

джо байден

си цзиньпин

россия

сша

украина

большая двадцатка

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на саммите G20 в Индонезии выступили против угрозы использования, а также использования ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении Белого дома."Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине", - говорится в тексте заявления.По сообщению Белого дома, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и якобы "угроз" России по использованию ядерного оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия Россией используется, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как говорил глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html

https://ria.ru/20221114/blinken-1831406282.html

россия

сша

украина

китай

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, си цзиньпин, россия, сша, украина, большая двадцатка, китай, саммит g20, индонезия