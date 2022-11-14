https://ria.ru/20221114/ukraina-1831416794.html
Си Цзиньпин выразил озабоченность ситуацией на Украине
Си Цзиньпин выразил озабоченность ситуацией на Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин выразил озабоченность ситуацией на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:54
2022-11-14T16:54
2022-11-14T18:02
в мире
си цзиньпин
украина
мид кнр
джо байден
сша
китай
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина продолжить поддерживать мирные переговоры, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи."Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией на Украине", - говорится в заявлении ведомства.Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит содействовать примирению и продвигать проведение переговоров".Си Цзиньпин также добавил, что вскоре после начала украинского кризиса он выдвинул четыре пункта, которых следует придерживаться для урегулирования ситуации. Они заключаются в том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться, цели и принципы Устава ООН следует соблюдать, рациональные озабоченности в сфере безопасности всех стран необходимо воспринимать серьезно, а все усилия по мирному урегулированию заслуживают поддержки.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831418192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, украина, мид кнр, джо байден, сша, китай
В мире, Си Цзиньпин, Украина, МИД КНР, Джо Байден, США, Китай
16:54 14.11.2022 (обновлено: 18:02 14.11.2022)
Си Цзиньпин выразил озабоченность ситуацией на Украине
Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил о поддержке мирных переговоров по Украине
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина продолжить поддерживать мирные переговоры, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
"Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией на Украине", - говорится в заявлении ведомства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит содействовать примирению и продвигать проведение переговоров".
"Сталкиваясь с глобальным и сложным кризисом, таким как кризис на Украине, следует серьезно рассмотреть несколько моментов: во-первых, в конфликтах и войнах нет победителей; во-вторых, нет простого решения сложных проблем; в-третьих, следует избегать конфронтации крупных держав", - подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин также добавил, что вскоре после начала украинского кризиса он выдвинул четыре пункта, которых следует придерживаться для урегулирования ситуации. Они заключаются в том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться, цели и принципы Устава ООН следует соблюдать, рациональные озабоченности в сфере безопасности всех стран необходимо воспринимать серьезно, а все усилия по мирному урегулированию заслуживают поддержки.
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.