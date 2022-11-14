https://ria.ru/20221114/ukraina-1831266525.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:22
2022-11-14T09:22
2022-11-14T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.По данным этой карты, первой была объявлена тревога в Полтавской области, через несколько минут - в Днепропетровской и Харьковской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221114/lep-1831261168.html
https://ria.ru/20221114/svo-1831246233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
09:22 14.11.2022 (обновлено: 09:25 14.11.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу