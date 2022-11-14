https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831277381.html
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта - РИА Новости, 14.11.2022
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:33
2022-11-14T10:33
2022-11-14T11:42
в мире
сулейман сойлу
бекир боздаг
стамбул
турция
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она, не оглядываясь, побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Травмы получили более 80. Главная прокуратура города начала расследование.По данным российского генконсульства в Стамбуле, в теракте пострадали три гражданина России, угрозы их жизни нет.
https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулейман сойлу, бекир боздаг, стамбул, турция
В мире, Сулейман Сойлу, Бекир Боздаг, Стамбул, Турция
10:33 14.11.2022 (обновлено: 11:42 14.11.2022)
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости.
Турецкие СМИ опубликовали кадры
задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.
На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.
Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.
По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она, не оглядываясь, побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган
, в результате погибли шесть человек. Травмы получили более 80. Главная прокуратура города начала расследование.
По данным российского генконсульства в Стамбуле, в теракте пострадали три гражданина России, угрозы их жизни нет.