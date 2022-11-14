https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831277381.html

В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта

В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта - РИА Новости, 14.11.2022

В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта

Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:33

2022-11-14T10:33

2022-11-14T11:42

в мире

сулейман сойлу

бекир боздаг

стамбул

турция

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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она, не оглядываясь, побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Травмы получили более 80. Главная прокуратура города начала расследование.По данным российского генконсульства в Стамбуле, в теракте пострадали три гражданина России, угрозы их жизни нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулейман сойлу, бекир боздаг, стамбул, турция