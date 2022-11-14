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В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта - РИА Новости, 14.11.2022
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В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта - РИА Новости, 14.11.2022
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта
Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:33
2022-11-14T11:42
в мире
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бекир боздаг
стамбул
турция
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она, не оглядываясь, побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Травмы получили более 80. Главная прокуратура города начала расследование.По данным российского генконсульства в Стамбуле, в теракте пострадали три гражданина России, угрозы их жизни нет.
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в мире, сулейман сойлу, бекир боздаг, стамбул, турция
В мире, Сулейман Сойлу, Бекир Боздаг, Стамбул, Турция
10:33 14.11.2022 (обновлено: 11:42 14.11.2022)
 
В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта

В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.
На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят.
Как заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, всего по делу о теракте задержаны 46 человек.
По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемая перед взрывом около 40 минут сидела на скамейке. Затем она, не оглядываясь, побежала вместе с толпой, глядя в экран телефона.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Травмы получили более 80. Главная прокуратура города начала расследование.
По данным российского генконсульства в Стамбуле, в теракте пострадали три гражданина России, угрозы их жизни нет.
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:02
В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
 
В миреСулейман СойлуБекир БоздагСтамбулТурция
 
 
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