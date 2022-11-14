https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831252135.html

Глава МВД Турции пообещал "жесткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле

Глава МВД Турции пообещал "жесткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Глава МВД Турции пообещал "жесткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что организаторы и исполнители взрыва в Стамбуле получат жесткий ответ. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T04:54

2022-11-14T04:54

2022-11-14T13:27

в мире

сулейман сойлу

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

происшествия

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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что организаторы и исполнители взрыва в Стамбуле получат жесткий ответ.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.По его словам, "и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ".Министр также отметил, что Турция уже порядка шести лет не сталкивалась с таким терактом, как в Стамбуле."Около шести лет мы не сталкивались с таким инцидентом, террористическим инцидентом, какой произошел вчера вечером в Стамбуле", - сказал Сойлу журналистам.

https://ria.ru/20221113/stambul-1831235439.html

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