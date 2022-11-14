https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831428709.html

Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн

Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:38

2022-11-14T17:38

2022-11-14T17:38

си цзиньпин

джо байден

сша

пекин

китай

мид кнр

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли, говорится в сообщении, распространенном МИД Китая."Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", - сказал Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай "выступает против политизации и вепонизации экономических и торговых связей".Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html

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сша

пекин

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, джо байден, сша, пекин, китай, мид кнр, большая двадцатка, саммит g20, в мире