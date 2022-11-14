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Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн - РИА Новости, 14.11.2022
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Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:38
2022-11-14T17:38
си цзиньпин
джо байден
сша
пекин
китай
мид кнр
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли, говорится в сообщении, распространенном МИД Китая."Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", - сказал Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай "выступает против политизации и вепонизации экономических и торговых связей".Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
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си цзиньпин, джо байден, сша, пекин, китай, мид кнр, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Пекин, Китай, МИД КНР, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
17:38 14.11.2022
 
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн

Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против политизации экономических связей

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли, говорится в сообщении, распространенном МИД Китая.
"Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:56
Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США
Он подчеркнул, что Китай "выступает против политизации и вепонизации экономических и торговых связей".
Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Си ЦзиньпинДжо БайденСШАПекинКитайМИД КНРБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
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