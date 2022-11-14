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Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:38
2022-11-14T17:38
2022-11-14T17:38
си цзиньпин
джо байден
сша
пекин
китай
мид кнр
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли, говорится в сообщении, распространенном МИД Китая."Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", - сказал Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что Китай "выступает против политизации и вепонизации экономических и торговых связей".Переговоры на полях саммита G20 на Бали в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против развязывания торговых войн
Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин против политизации экономических связей