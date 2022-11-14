https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831338309.html

Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами

Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в понедельник заявил о необходимости работать со всеми... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:57

2022-11-14T12:57

2022-11-14T13:17

в мире

цены на нефть

си цзиньпин

джо байден

сша

китай

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в понедельник заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности."Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и куда двигаться – это вопрос, о котором задумываемся не только мы, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения, и наша встреча привлекла внимание всего мира", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "необходимо работать со всеми странами, чтобы принести больше надежды на мир во всем мире, большую уверенность в глобальной стабильности и более сильный импульс для общего развития".

https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html

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в мире, цены на нефть, си цзиньпин, джо байден, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20