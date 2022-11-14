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Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в понедельник заявил о необходимости работать со всеми... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:57
2022-11-14T12:57
2022-11-14T13:17
в мире
цены на нефть
си цзиньпин
джо байден
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китай
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в понедельник заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности."Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и куда двигаться – это вопрос, о котором задумываемся не только мы, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения, и наша встреча привлекла внимание всего мира", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "необходимо работать со всеми странами, чтобы принести больше надежды на мир во всем мире, большую уверенность в глобальной стабильности и более сильный импульс для общего развития".
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в мире, цены на нефть, си цзиньпин, джо байден, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20
12:57 14.11.2022 (обновлено: 13:17 14.11.2022)
Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в понедельник заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.
"Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и куда двигаться – это вопрос, о котором задумываемся не только мы, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения, и наша встреча привлекла внимание всего мира", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "необходимо работать со всеми странами, чтобы принести больше надежды на мир во всем мире, большую уверенность в глобальной стабильности и более сильный импульс для общего развития".