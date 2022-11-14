https://ria.ru/20221114/torgovlya-1831281319.html

Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией

Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией - РИА Новости, 14.11.2022

Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией

Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:50

2022-11-14T10:50

2022-11-14T10:50

экономика

южная корея

россия

владивосток

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода."Подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и южнокорейским портом Донхэ через порты Владивостока. На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары", - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.Он также уточнил, что в сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины. По словам Филимонова, "данное соглашение "размораживает" трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах".Как отметил председатель совета директоров и совладелец АО "Славтранс-сервис" и АО "Агрохаб "Селятино" Андрей Голландцев, планируется создание совместных перерабатывающих производств в особой экономической зоне индустриального парка Донхэ.Голландцев также уточнил, что через "Агрохаб "Селятино" в Южную Корею будет, в частности, поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай. "В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы", - сказал бизнесмен.

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830654573.html

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

южная корея

россия

владивосток

московская область (подмосковье)

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экономика, южная корея, россия, владивосток, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)