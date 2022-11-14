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Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
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Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:50
2022-11-14T10:50
экономика
южная корея
россия
владивосток
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода."Подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и южнокорейским портом Донхэ через порты Владивостока. На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары", - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.Он также уточнил, что в сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины. По словам Филимонова, "данное соглашение "размораживает" трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах".Как отметил председатель совета директоров и совладелец АО "Славтранс-сервис" и АО "Агрохаб "Селятино" Андрей Голландцев, планируется создание совместных перерабатывающих производств в особой экономической зоне индустриального парка Донхэ.Голландцев также уточнил, что через "Агрохаб "Селятино" в Южную Корею будет, в частности, поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай. "В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы", - сказал бизнесмен.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830654573.html
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южная корея
россия
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экономика, южная корея, россия, владивосток, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Южная Корея, Россия, Владивосток, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
10:50 14.11.2022
 
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией

Минсельхозпрод Подмосковья: Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
"Подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и южнокорейским портом Донхэ через порты Владивостока. На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары", - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Он также уточнил, что в сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины. По словам Филимонова, "данное соглашение "размораживает" трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах".
Как отметил председатель совета директоров и совладелец АО "Славтранс-сервис" и АО "Агрохаб "Селятино" Андрей Голландцев, планируется создание совместных перерабатывающих производств в особой экономической зоне индустриального парка Донхэ.
Голландцев также уточнил, что через "Агрохаб "Селятино" в Южную Корею будет, в частности, поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай. "В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы", - сказал бизнесмен.
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ЭкономикаЮжная КореяРоссияВладивостокМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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