https://ria.ru/20221114/torgovlya-1831281319.html
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:50
2022-11-14T10:50
2022-11-14T10:50
экономика
южная корея
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода."Подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и южнокорейским портом Донхэ через порты Владивостока. На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары", - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.Он также уточнил, что в сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины. По словам Филимонова, "данное соглашение "размораживает" трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах".Как отметил председатель совета директоров и совладелец АО "Славтранс-сервис" и АО "Агрохаб "Селятино" Андрей Голландцев, планируется создание совместных перерабатывающих производств в особой экономической зоне индустриального парка Донхэ.Голландцев также уточнил, что через "Агрохаб "Селятино" в Южную Корею будет, в частности, поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай. "В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы", - сказал бизнесмен.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830654573.html
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
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экономика, южная корея, россия, владивосток, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Южная Корея, Россия, Владивосток, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
Минсельхозпрод Подмосковья: Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея разморозила торговые инициативы с Россией, подписано соглашение о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
"Подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале мультимодального транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и южнокорейским портом Донхэ через порты Владивостока
. На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары", - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Он также уточнил, что в сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины. По словам Филимонова, "данное соглашение "размораживает" трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных инициативах".
Как отметил председатель совета директоров и совладелец АО "Славтранс-сервис" и АО "Агрохаб "Селятино" Андрей Голландцев, планируется создание совместных перерабатывающих производств в особой экономической зоне индустриального парка Донхэ.
Голландцев также уточнил, что через "Агрохаб "Селятино" в Южную Корею будет, в частности, поставляться продукция для производства кормов для животных, мука, замороженный минтай. "В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы", - сказал бизнесмен.