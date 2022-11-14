Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

РПК отрицает причастность к теракту в Стамбуле, где погибли шесть человек
В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал.
Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.
Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.
По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.
По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.
Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.
Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.
В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал.
Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.
По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.
Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.