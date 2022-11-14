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Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:40

2022-11-14T15:40

2022-11-14T15:40

в мире

стамбул

турция

рабочая партия курдистана

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн."РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме", - говорится в сообщении телеканала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула