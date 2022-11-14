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Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
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Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле
Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле
Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:40
2022-11-14T15:40
в мире
стамбул
турция
рабочая партия курдистана
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн."РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, стамбул, турция, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Рабочая партия Курдистана, Взрыв в центре Стамбула
15:40 14.11.2022
 
Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

РПК отрицает причастность к теракту в Стамбуле, где погибли шесть человек

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
"РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме", - говорится в сообщении телеканала.
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
В миреСтамбулТурцияРабочая партия КурдистанаВзрыв в центре Стамбула
 
 
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