https://ria.ru/20221114/tayvan-1831424602.html
Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время
Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время - РИА Новости, 14.11.2022
Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время
Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным, что Китай в ближайшее время предпримет попытку силой захватить Тайвань. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:20
2022-11-14T17:20
2022-11-14T17:33
в мире
китай
тайвань
джо байден
сша
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным, что Китай в ближайшее время предпримет попытку силой захватить Тайвань."Я не считаю, что в ближайшее время будет предпринята попытка со стороны Китая вторгнуться в Тайвань", - сказал на пресс-конференции Байден, принимающий участие в проходящем в эти дни саммите G20 в Индонезии.Он также выразил уверенность в том, что сегодня нет оснований говорить о возможной "холодной войне" между Китаем и США. "Я абсолютно уверен в том, что новая холодная война не должна произойти. Мы много раз встречались с (председателем КНР) Си Цзиньпином, и наши переговоры всегда были откровенными и прозрачными", - добавил глава государства.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть "готовы к бою".
https://ria.ru/20221108/tayvan-1830091855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, джо байден, сша, большая двадцатка
В мире, Китай, Тайвань, Джо Байден, США, Большая двадцатка
17:20 14.11.2022 (обновлено: 17:33 14.11.2022)
Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время
Байден считает, что Китай в ближайшее время не будет пытаться силой захватить Тайвань