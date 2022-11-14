https://ria.ru/20221114/tayvan-1831424602.html

Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время

Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время - РИА Новости, 14.11.2022

Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным, что Китай в ближайшее время предпримет попытку силой захватить Тайвань. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:20

2022-11-14T17:20

2022-11-14T17:33

в мире

китай

тайвань

джо байден

сша

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает вероятным, что Китай в ближайшее время предпримет попытку силой захватить Тайвань."Я не считаю, что в ближайшее время будет предпринята попытка со стороны Китая вторгнуться в Тайвань", - сказал на пресс-конференции Байден, принимающий участие в проходящем в эти дни саммите G20 в Индонезии.Он также выразил уверенность в том, что сегодня нет оснований говорить о возможной "холодной войне" между Китаем и США. "Я абсолютно уверен в том, что новая холодная война не должна произойти. Мы много раз встречались с (председателем КНР) Си Цзиньпином, и наши переговоры всегда были откровенными и прозрачными", - добавил глава государства.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее американский адмирал Майк Гилдэй не исключил, что эскалация конфликта вокруг острова может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны быть "готовы к бою".

https://ria.ru/20221108/tayvan-1830091855.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, джо байден, сша, большая двадцатка