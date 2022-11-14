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Украинские войска повторно обстреляли Торез из HIMARS
Украинские войска повторно обстреляли Торез из HIMARS - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска повторно обстреляли Торез из HIMARS
Украинские войска во второй раз за утро обстреляли город Торез, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:36
2022-11-14T07:36
2022-11-14T09:06
специальная военная операция на украине
торез
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Украинские войска во второй раз за утро обстреляли город Торез, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Обстрел произошел в 7:05.В 4:45 ВСУ выпустили по Торезу шесть ракет из HIMARS.Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV. Машина может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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торез, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Торез, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Украина
07:36 14.11.2022 (обновлено: 09:06 14.11.2022)
Украинские войска повторно обстреляли Торез из HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ повторно обстреляли Торез из HIMARS