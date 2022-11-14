10:02 14.11.2022 (обновлено: 10:43 14.11.2022)
В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
Момент бегства подозреваемой с места теракта в Стамбуле попал на камеры наблюдения
© AP Photo / Khalil HamraСотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бегство подозреваемой в теракте в Стамбуле с места преступления попало на камеры видеонаблюдения, сообщил телеканал A Haber.
На опубликованных кадрах видно, как сразу после взрыва разбегаются люди, в том числе женщина в темной одежде и платке. Ее лицо открыто, в руках она держит телефон и смотрит на экран.
Как заявлял министр юстиции Турции Бекир Боздаг, по предварительным данным, подозреваемая сидела на скамейке более 40 минут, затем встала, после чего прогремел взрыв.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях. Турецкая полиция вскоре задержала подозреваемого.
Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.