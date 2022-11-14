https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html

В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

Бегство подозреваемой в теракте в Стамбуле с места преступления попало на камеры видеонаблюдения, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:02

2022-11-14T10:02

2022-11-14T10:43

в мире

бекир боздаг

сулейман сойлу

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бегство подозреваемой в теракте в Стамбуле с места преступления попало на камеры видеонаблюдения, сообщил телеканал A Haber.На опубликованных кадрах видно, как сразу после взрыва разбегаются люди, в том числе женщина в темной одежде и платке. Ее лицо открыто, в руках она держит телефон и смотрит на экран.Как заявлял министр юстиции Турции Бекир Боздаг, по предварительным данным, подозреваемая сидела на скамейке более 40 минут, затем встала, после чего прогремел взрыв.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях. Турецкая полиция вскоре задержала подозреваемого.Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/kritika-1831258171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бекир боздаг, сулейман сойлу, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула