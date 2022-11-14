https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831474094.html

Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР

Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022

Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили в Донецкой Народной Республике село Павловка, сообщило в понедельник министерство обороны России. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:32

2022-11-14T21:32

2022-11-14T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

большая двадцатка

саммит g20

эммануэль макрон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили в Донецкой Народной Республике село Павловка, сообщило в понедельник министерство обороны России.Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как ранее заявляли в ДНР, без полного освобождения этого населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже важно, чтобы отодвинуть украинские силы, в том числе от Донецка.Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские военные в ЛНР за сутки уничтожили около 210 украинских военных и иностранных наемников, а на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - украинские силы потеряли более 80 человек, танк, семь единиц техники.Также ведомство заявило об уничтожении украинского склада техники под Херсоном и топливохранилища под Харьковом.Помощь ЕС Украине и тренировочная миссияГлавы МИД стран ЕС в понедельник официально запустили тренировочную миссию, которая рассчитана на подготовку минимум 15 тысяч украинских военнослужащих.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в 8 миллиардов евро. Он также выразил надежду на то, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца ноября.Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало.По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, также Канада сообщила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн канадских долларов, а в Швейцарии заявили, что страна не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на оказываемое давление.ПризывыПрезидент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. Макрон также заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что общения президентов пока не планируется.О необходимости оставить открытой дверь для переговоров между Москвой и Киевом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины.Кроме того, на полях саммита G20 на Бали состоялась первая очная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США.Председатель КНР на встрече с Байденом выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина продолжить поддерживать мирные переговоры. Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.Зерновая сделкаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки, сообщил, что прошедшие днями ранее переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается.Он также сообщил, что Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки.Говоря о возможности переговоров Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, Песков заявил РИА Новости, что такой пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов.Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, куда прибыл глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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