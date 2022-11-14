Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831474094.html
Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР
Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили в Донецкой Народной Республике село Павловка, сообщило в понедельник министерство обороны России. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:32
2022-11-14T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
большая двадцатка
саммит g20
эммануэль макрон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили в Донецкой Народной Республике село Павловка, сообщило в понедельник министерство обороны России.Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как ранее заявляли в ДНР, без полного освобождения этого населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже важно, чтобы отодвинуть украинские силы, в том числе от Донецка.Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские военные в ЛНР за сутки уничтожили около 210 украинских военных и иностранных наемников, а на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - украинские силы потеряли более 80 человек, танк, семь единиц техники.Также ведомство заявило об уничтожении украинского склада техники под Херсоном и топливохранилища под Харьковом.Помощь ЕС Украине и тренировочная миссияГлавы МИД стран ЕС в понедельник официально запустили тренировочную миссию, которая рассчитана на подготовку минимум 15 тысяч украинских военнослужащих.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в 8 миллиардов евро. Он также выразил надежду на то, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца ноября.Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало.По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, также Канада сообщила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн канадских долларов, а в Швейцарии заявили, что страна не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на оказываемое давление.ПризывыПрезидент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. Макрон также заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что общения президентов пока не планируется.О необходимости оставить открытой дверь для переговоров между Москвой и Киевом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины.Кроме того, на полях саммита G20 на Бали состоялась первая очная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США.Председатель КНР на встрече с Байденом выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина продолжить поддерживать мирные переговоры. Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.Зерновая сделкаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки, сообщил, что прошедшие днями ранее переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается.Он также сообщил, что Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки.Говоря о возможности переговоров Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, Песков заявил РИА Новости, что такой пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов.Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, куда прибыл глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, эммануэль макрон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, антониу гутерреш, оон, джо байден, си цзиньпин, жозеп боррель, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Антониу Гутерреш, ООН, Джо Байден, Си Цзиньпин, Жозеп Боррель, Владимир Путин
21:32 14.11.2022
 
Спецоперация, 14 ноября: российские войска освободили Павловку в ДНР

Спецоперация, 14 ноября: тренировочная миссия ЕС, российские войска освободили Павловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили в Донецкой Народной Республике село Павловка, сообщило в понедельник министерство обороны России.
Взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как ранее заявляли в ДНР, без полного освобождения этого населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже важно, чтобы отодвинуть украинские силы, в том числе от Донецка.
Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские военные в ЛНР за сутки уничтожили около 210 украинских военных и иностранных наемников, а на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - украинские силы потеряли более 80 человек, танк, семь единиц техники.
Также ведомство заявило об уничтожении украинского склада техники под Херсоном и топливохранилища под Харьковом.
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 08:00
Россия меняется, чтобы победить

Помощь ЕС Украине и тренировочная миссия

Главы МИД стран ЕС в понедельник официально запустили тренировочную миссию, которая рассчитана на подготовку минимум 15 тысяч украинских военнослужащих.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в 8 миллиардов евро. Он также выразил надежду на то, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца ноября.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало.
По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку украинской армии, также Канада сообщила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн канадских долларов, а в Швейцарии заявили, что страна не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на оказываемое давление.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией

Призывы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. Макрон также заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что общения президентов пока не планируется.
О необходимости оставить открытой дверь для переговоров между Москвой и Киевом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины.
Кроме того, на полях саммита G20 на Бали состоялась первая очная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как Байден занял пост президента США.
Председатель КНР на встрече с Байденом выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении Пекина продолжить поддерживать мирные переговоры. Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что НАТО, ЕС и США будут вести с Москвой всесторонний диалог.
Девушка с флагами Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 08:00
Запад начинает что-то подозревать

Зерновая сделка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки, сообщил, что прошедшие днями ранее переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается.
Он также сообщил, что Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки.
Говоря о возможности переговоров Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, Песков заявил РИА Новости, что такой пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил, что вопрос о продлении "зерновой сделки" по вывозу украинского зерна будет обсуждаться в контактах с российской стороной на полях саммита G20 на Бали, куда прибыл глава МИД России Сергей Лавров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Эммануэль МакронДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАнтониу ГутеррешООНДжо БайденСи ЦзиньпинЖозеп БоррельВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала