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Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР
Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР - РИА Новости, 14.11.2022
Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР
Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:33
2022-11-14T13:33
саммит g20
большая двадцатка
сергей лавров
джо байден
си цзиньпин
сша
россия
политика
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, к которой приковано особое внимание на саммите "Большой двадцатки", передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России оперативно опровергла эту информацию, назвав её фейком высшего пилотажа. Ещё через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к завтрашнему саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.Первые сообщения о госпитализации Лаврова со ссылкой на неназванных индонезийских медиков стали появляться на лентах американских информационных агентств Ассошиэйтед Пресс, Bloomberg и других в 17 часов по времени Бали (около 12.00 мск), информация быстро разошлась по западным медиа, в том числе на европейских языках.
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саммит g20, большая двадцатка, сергей лавров, джо байден, си цзиньпин, сша, россия, политика
Саммит G20, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Джо Байден, Си Цзиньпин, США, Россия, Политика
13:33 14.11.2022
 
Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР

Сообщения о госпитализации Лаврова появились за час до переговоров Байдена и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, к которой приковано особое внимание на саммите "Большой двадцатки", передаёт корреспондент РИА Новости.
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России оперативно опровергла эту информацию, назвав её фейком высшего пилотажа. Ещё через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к завтрашнему саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.
Первые сообщения о госпитализации Лаврова со ссылкой на неназванных индонезийских медиков стали появляться на лентах американских информационных агентств Ассошиэйтед Пресс, Bloomberg и других в 17 часов по времени Бали (около 12.00 мск), информация быстро разошлась по западным медиа, в том числе на европейских языках.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
Саммит G20Большая двадцаткаСергей ЛавровДжо БайденСи ЦзиньпинСШАРоссияПолитика
 
 
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