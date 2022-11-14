https://ria.ru/20221114/soobscheniya-1831353583.html

Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР

Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР - РИА Новости, 14.11.2022

Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР

Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:33

2022-11-14T13:33

2022-11-14T13:33

саммит g20

большая двадцатка

сергей лавров

джо байден

си цзиньпин

сша

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg

ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, к которой приковано особое внимание на саммите "Большой двадцатки", передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России оперативно опровергла эту информацию, назвав её фейком высшего пилотажа. Ещё через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к завтрашнему саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.Первые сообщения о госпитализации Лаврова со ссылкой на неназванных индонезийских медиков стали появляться на лентах американских информационных агентств Ассошиэйтед Пресс, Bloomberg и других в 17 часов по времени Бали (около 12.00 мск), информация быстро разошлась по западным медиа, в том числе на европейских языках.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саммит g20, большая двадцатка, сергей лавров, джо байден, си цзиньпин, сша, россия, политика