Сообщения о госпитализации Лаврова появились перед встречей глав США и КНР
Сообщения о госпитализации Лаврова появились за час до переговоров Байдена и Си Цзиньпина
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Ложные сообщения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в западных СМИ стали появляться за час до встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, к которой приковано особое внимание на саммите "Большой двадцатки", передаёт корреспондент РИА Новости.
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Лавров якобы был госпитализирован в местную больницу. Официальный представитель МИД России оперативно опровергла эту информацию, назвав её фейком высшего пилотажа. Ещё через несколько минут она разместила видео с Лавровым, который в номере гостиницы готовится к завтрашнему саммиту G20, где у него запланировано несколько выступлений. Позже сам Лавров лично опроверг слухи о госпитализации и посоветовал западным журналистам быть честнее и писать правду.
Первые сообщения о госпитализации Лаврова со ссылкой на неназванных индонезийских медиков стали появляться на лентах американских информационных агентств Ассошиэйтед Пресс, Bloomberg и других в 17 часов по времени Бали (около 12.00 мск), информация быстро разошлась по западным медиа, в том числе на европейских языках.