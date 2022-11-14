https://ria.ru/20221114/sinyayaptitsa-1831359251.html

На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"

На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 14.11.2022

На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"

На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:12

2022-11-14T07:12

2022-11-14T14:13

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала. Среди жюри Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Гость премьерного выпуска — российский певец Jony. В первый конкурсный день на сцене выступили Мария Панюкова, Настя Павлова и Женя Трускова, Спиридон Хатзидимитриадис, Константин и Милана Козыревы, Вячеслав Остудин. "Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри!" — говорится в пресс-релизе. Зрители могут проголосовать по смс. Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.Новые выпуски шоу выходят в эфир по воскресеньям в 18.00.

https://ria.ru/20221110/kino-1830566579.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, телевидение, знаменитости, звезды, денис мацуев, марина неелова, николай цискаридзе, сергей безруков, евгений миронов