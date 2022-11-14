На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала. Среди жюри Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Гость премьерного выпуска — российский певец Jony. В первый конкурсный день на сцене выступили Мария Панюкова, Настя Павлова и Женя Трускова, Спиридон Хатзидимитриадис, Константин и Милана Козыревы, Вячеслав Остудин. "Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри!" — говорится в пресс-релизе. Зрители могут проголосовать по смс. Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.Новые выпуски шоу выходят в эфир по воскресеньям в 18.00.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.