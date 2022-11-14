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На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221114/sinyayaptitsa-1831359251.html
На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"
На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 14.11.2022
На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"
На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:12
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денис мацуев
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николай цискаридзе
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала. Среди жюри Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Гость премьерного выпуска — российский певец Jony. В первый конкурсный день на сцене выступили Мария Панюкова, Настя Павлова и Женя Трускова, Спиридон Хатзидимитриадис, Константин и Милана Козыревы, Вячеслав Остудин. "Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри!" — говорится в пресс-релизе. Зрители могут проголосовать по смс. Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.Новые выпуски шоу выходят в эфир по воскресеньям в 18.00.
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новости культуры, телевидение, знаменитости, звезды, денис мацуев, марина неелова, николай цискаридзе, сергей безруков, евгений миронов
Культура, Новости культуры, Телевидение, Знаменитости, звезды, Денис Мацуев, Марина Неелова, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Евгений Миронов
07:12 14.11.2022 (обновлено: 14:13 14.11.2022)
 
На ТВ стартовал новый сезон конкурса "Синяя птица"

На телеканале "Россия" стартовал девятый сезон шоу юных талантов "Синяя птица"

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
Всероссийский конкурс юных талантов Синяя птица
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На "России 1" стартовал девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", сообщает пресс-служба телеканала.
Среди жюри Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Гость премьерного выпуска — российский певец Jony.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
Всероссийский конкурс юных талантов Синяя птица
1 из 2
Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
Всероссийский конкурс юных талантов Синяя птица
2 из 2
Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 2
Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 2
Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
В первый конкурсный день на сцене выступили Мария Панюкова, Настя Павлова и Женя Трускова, Спиридон Хатзидимитриадис, Константин и Милана Козыревы, Вячеслав Остудин.
"Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри!" — говорится в пресс-релизе. Зрители могут проголосовать по смс.
Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.
Новые выпуски шоу выходят в эфир по воскресеньям в 18.00.
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