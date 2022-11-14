https://ria.ru/20221114/si-1831279100.html

Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20

Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:39

2022-11-14T10:39

2022-11-14T10:39

в мире

си цзиньпин

бали

китай

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября во второй половине дня специальным бортом прибыл в международный аэропорт "Нгурах-Рай" на индонезийском острове Бали. По приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября", - говорится в сообщении телеканала.Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин на полях саммита G20 проведет встречи с президентами США Джо Байденом, Франции Эммануэлем Макроном, Сенегала Маки Саллом и Аргентины Альберто Фернандесом.Телеканал также опубликовал видео из зала, где в понедельник во второй половине дня по местному времени состоятся переговоры Си Цзиньпина и президента США. В зале установлены государственные флаги двух стран и два стола, судя по числу выставленных стульев, в состав каждой делегации войдут по девять человек , включая лидеров.

https://ria.ru/20221114/peregovory-1831268131.html

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, бали, китай, саммит g20