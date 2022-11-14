Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/si-1831279100.html
Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20
Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:39
2022-11-14T10:39
в мире
си цзиньпин
бали
китай
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября во второй половине дня специальным бортом прибыл в международный аэропорт "Нгурах-Рай" на индонезийском острове Бали. По приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября", - говорится в сообщении телеканала.Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин на полях саммита G20 проведет встречи с президентами США Джо Байденом, Франции Эммануэлем Макроном,&nbsp; Сенегала Маки Саллом и Аргентины Альберто Фернандесом.Телеканал также опубликовал видео из зала, где в понедельник во второй половине дня по местному времени состоятся переговоры Си Цзиньпина и президента США. В зале установлены государственные флаги двух стран и два стола, судя по числу выставленных стульев, в состав каждой делегации войдут по девять человек , включая лидеров.
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831268131.html
бали
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, бали, китай, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Бали, Китай, Саммит G20
10:39 14.11.2022
 
Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября во второй половине дня специальным бортом прибыл в международный аэропорт "Нгурах-Рай" на индонезийском острове Бали. По приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин на полях саммита G20 проведет встречи с президентами США Джо Байденом, Франции Эммануэлем МакрономСенегала Маки Саллом и Аргентины Альберто Фернандесом.
Телеканал также опубликовал видео из зала, где в понедельник во второй половине дня по местному времени состоятся переговоры Си Цзиньпина и президента США. В зале установлены государственные флаги двух стран и два стола, судя по числу выставленных стульев, в состав каждой делегации войдут по девять человек , включая лидеров.
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 09:34
Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся в качестве глав государств
 
В миреСи ЦзиньпинБалиКитайСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала