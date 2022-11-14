Си Цзиньпин прибыл на Бали для участия в саммите G20
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл на индонезийский остров Бали для участия в лидерском саммите "Большой двадцатки", сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября во второй половине дня специальным бортом прибыл в международный аэропорт "Нгурах-Рай" на индонезийском острове Бали. По приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20 на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин на полях саммита G20 проведет встречи с президентами США Джо Байденом, Франции Эммануэлем Макроном, Сенегала Маки Саллом и Аргентины Альберто Фернандесом.
Телеканал также опубликовал видео из зала, где в понедельник во второй половине дня по местному времени состоятся переговоры Си Цзиньпина и президента США. В зале установлены государственные флаги двух стран и два стола, судя по числу выставленных стульев, в состав каждой делегации войдут по девять человек , включая лидеров.