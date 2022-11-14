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Евросоюз расширил санкции за применение химоружия - РИА Новости, 14.11.2022
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Евросоюз расширил санкции за применение химоружия
Евросоюз расширил санкции за применение химоружия - РИА Новости, 14.11.2022
Евросоюз расширил санкции за применение химоружия
Европейский союз в понедельник расширил персональные санкции за "распространение и применение химического оружия", добавив в списки 10 физлиц, включая восемь... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:24
2022-11-14T17:55
евросоюз
россия
сирия
в мире
санкции
алексей навальный
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил персональные санкции за "распространение и применение химического оружия", добавив в списки 10 физлиц, включая восемь граждан РФ, и одну сирийскую организацию, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Новые списки включают 10 физлиц и одну организацию и связаны с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" 20 августа 2020 года и производством систем доставки химического оружия в Сирии", - говорится в заявлении совета ЕС.По утверждению ЕС, указанные в списке граждане РФ являются сотрудниками ФСБ, российскими экспертами в области химоружия. Также в списки включены два гражданина Канады сирийского происхождения и их коммерческая структура Nazier Houranieh &amp; Sons, якобы причастная к поставкам сирийскому научно-исследовательскому центру материалов, использовавшихся для доставки химоружия.В санкционный список за химоружие теперь входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская).Совет ЕС 13 октября продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за "распространение и применение химического оружия". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
https://ria.ru/20221107/siriya-1829808646.html
https://ria.ru/20221102/ozkho-1828548597.html
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евросоюз, россия, сирия, в мире, санкции, алексей навальный
Евросоюз, Россия, Сирия, В мире, Санкции, Алексей Навальный
17:24 14.11.2022 (обновлено: 17:55 14.11.2022)
 
Евросоюз расширил санкции за применение химоружия

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян за распространение и применение химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил персональные санкции за "распространение и применение химического оружия", добавив в списки 10 физлиц, включая восемь граждан РФ, и одну сирийскую организацию, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Новые списки включают 10 физлиц и одну организацию и связаны с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" 20 августа 2020 года и производством систем доставки химического оружия в Сирии", - говорится в заявлении совета ЕС.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 21:11
Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными
По утверждению ЕС, указанные в списке граждане РФ являются сотрудниками ФСБ, российскими экспертами в области химоружия. Также в списки включены два гражданина Канады сирийского происхождения и их коммерческая структура Nazier Houranieh & Sons, якобы причастная к поставкам сирийскому научно-исследовательскому центру материалов, использовавшихся для доставки химоружия.
В санкционный список за химоружие теперь входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская).
Совет ЕС 13 октября продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за "распространение и применение химического оружия". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии
Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 19:28
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
 
ЕвросоюзРоссияСирияВ миреСанкцииАлексей Навальный
 
 
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