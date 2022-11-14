https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831425846.html

Евросоюз расширил санкции за применение химоружия

Евросоюз расширил санкции за применение химоружия - РИА Новости, 14.11.2022

Евросоюз расширил санкции за применение химоружия

Европейский союз в понедельник расширил персональные санкции за "распространение и применение химического оружия", добавив в списки 10 физлиц, включая восемь... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:24

2022-11-14T17:24

2022-11-14T17:55

евросоюз

россия

сирия

в мире

санкции

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европейский союз в понедельник расширил персональные санкции за "распространение и применение химического оружия", добавив в списки 10 физлиц, включая восемь граждан РФ, и одну сирийскую организацию, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Новые списки включают 10 физлиц и одну организацию и связаны с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" 20 августа 2020 года и производством систем доставки химического оружия в Сирии", - говорится в заявлении совета ЕС.По утверждению ЕС, указанные в списке граждане РФ являются сотрудниками ФСБ, российскими экспертами в области химоружия. Также в списки включены два гражданина Канады сирийского происхождения и их коммерческая структура Nazier Houranieh & Sons, якобы причастная к поставкам сирийскому научно-исследовательскому центру материалов, использовавшихся для доставки химоружия.В санкционный список за химоружие теперь входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская).Совет ЕС 13 октября продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за "распространение и применение химического оружия". Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.

https://ria.ru/20221107/siriya-1829808646.html

https://ria.ru/20221102/ozkho-1828548597.html

https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, россия, сирия, в мире, санкции, алексей навальный