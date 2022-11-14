Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против 23 россиян - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831404654.html
Канада ввела санкции против 23 россиян
Канада ввела санкции против 23 россиян - РИА Новости, 14.11.2022
Канада ввела санкции против 23 россиян
Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:21
2022-11-14T18:23
канада
алексей навальный
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
владимир кара-мурза-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека.В новый список санкций вошли российские судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений, полиции."Они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России в отношении лидеров оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы*, Алексея Навального и других граждан России", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, алексей навальный, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, владимир кара-мурза-младший
Канада, Алексей Навальный, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Владимир Кара-Мурза-младший
16:21 14.11.2022 (обновлено: 18:23 14.11.2022)
 
Канада ввела санкции против 23 россиян

Канада ввела санкции против 23 россиян за нарушение прав человека

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека.
В новый список санкций вошли российские судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений, полиции.
"Они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России в отношении лидеров оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы*, Алексея Навального и других граждан России", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 18:05Культура
МИД России ввел санкции против Джима Керри
 
КанадаАлексей НавальныйРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала