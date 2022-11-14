https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831404654.html

Канада ввела санкции против 23 россиян

Канада ввела санкции против 23 россиян - РИА Новости, 14.11.2022

Канада ввела санкции против 23 россиян

Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:21

2022-11-14T16:21

2022-11-14T18:23

канада

алексей навальный

россия

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санкции

в мире

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека.В новый список санкций вошли российские судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений, полиции."Они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России в отношении лидеров оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы*, Алексея Навального и других граждан России", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

канада, алексей навальный, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, владимир кара-мурза-младший