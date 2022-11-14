https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831404654.html
Канада ввела санкции против 23 россиян
Канада ввела санкции против 23 россиян - РИА Новости, 14.11.2022
Канада ввела санкции против 23 россиян
Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:21
2022-11-14T16:21
2022-11-14T18:23
канада
алексей навальный
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада ввела санкции против 23 россиян из правоохранительных органов, заявив, что те причастны к нарушениям прав человека.В новый список санкций вошли российские судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений, полиции."Они причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России в отношении лидеров оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы*, Алексея Навального и других граждан России", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221114/kerri-1831435796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, алексей навальный, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, владимир кара-мурза-младший
Канада, Алексей Навальный, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Владимир Кара-Мурза-младший
16:21 14.11.2022 (обновлено: 18:23 14.11.2022)
Канада ввела санкции против 23 россиян
Канада ввела санкции против 23 россиян за нарушение прав человека