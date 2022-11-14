https://ria.ru/20221114/rtvi-1831407675.html
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры - РИА Новости, 14.11.2022
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:28
2022-11-14T16:28
2022-11-14T16:28
владимир
происшествия
россия
цензура
rtvi (телеканал)
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СМИ сообщали, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке СМИ, в том числе сайта российского издания RTVI."Там не целиком сайт, там на отдельной странице размещена информация", - пояснили в суде.В целом иск касался четырех разных сайтов – у всех по одной странице, уточнила собеседница агентства.Она добавила, что в суд поступает большое число исковых заявлений военной прокуратуры в связи с распространением недостоверной информации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир, происшествия, россия, цензура, rtvi (телеканал)
Владимир, Происшествия, Россия, Цензура, RTVi (телеканал)
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
Суд во Владимире заблокировал одну страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее СМИ сообщали, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке СМИ, в том числе сайта российского издания RTVI.
"Там не целиком сайт, там на отдельной странице размещена информация", - пояснили в суде.
В целом иск касался четырех разных сайтов – у всех по одной странице, уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что в суд поступает большое число исковых заявлений военной прокуратуры в связи с распространением недостоверной информации.