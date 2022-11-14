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Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры - РИА Новости, 14.11.2022
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Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры - РИА Новости, 14.11.2022
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры
Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:28
2022-11-14T16:28
владимир
происшествия
россия
цензура
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СМИ сообщали, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке СМИ, в том числе сайта российского издания RTVI."Там не целиком сайт, там на отдельной странице размещена информация", - пояснили в суде.В целом иск касался четырех разных сайтов – у всех по одной странице, уточнила собеседница агентства.Она добавила, что в суд поступает большое число исковых заявлений военной прокуратуры в связи с распространением недостоверной информации.
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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владимир, происшествия, россия, цензура, rtvi (телеканал)
Владимир, Происшествия, Россия, Цензура, RTVi (телеканал)
16:28 14.11.2022
 
Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры

Суд во Владимире заблокировал одну страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд телеканала RTVI
Стенд телеканала RTVI - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее СМИ сообщали, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке СМИ, в том числе сайта российского издания RTVI.
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"Там не целиком сайт, там на отдельной странице размещена информация", - пояснили в суде.
В целом иск касался четырех разных сайтов – у всех по одной странице, уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что в суд поступает большое число исковых заявлений военной прокуратуры в связи с распространением недостоверной информации.
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