https://ria.ru/20221114/rtvi-1831407675.html

Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры

Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры - РИА Новости, 14.11.2022

Суд заблокировал страницу на сайте RTVI по иску военной прокуратуры

Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:28

2022-11-14T16:28

2022-11-14T16:28

владимир

происшествия

россия

цензура

rtvi (телеканал)

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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира принял решение о блокировке страницы на сайте RTVI, содержащей запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СМИ сообщали, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке СМИ, в том числе сайта российского издания RTVI."Там не целиком сайт, там на отдельной странице размещена информация", - пояснили в суде.В целом иск касался четырех разных сайтов – у всех по одной странице, уточнила собеседница агентства.Она добавила, что в суд поступает большое число исковых заявлений военной прокуратуры в связи с распространением недостоверной информации.

https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html

https://ria.ru/20221017/radio-1824573994.html

владимир

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир, происшествия, россия, цензура, rtvi (телеканал)