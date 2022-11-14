https://ria.ru/20221114/rasprodazha-1831432795.html
"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров
"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров - РИА Новости, 14.11.2022
"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:58
2022-11-14T17:58
2022-11-14T17:58
аэрофлот
новости компаний - экономика
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, говорится в сообщении перевозчика.Ваучеры выдавали взамен неиспользованной перевозки во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса.Предложение действует на прямые и транзитные перелёты по всей маршрутной сети "Аэрофлота", включая внутрироссийские и международные рейсы авиакомпаний "Россия", "Аврора" под кодом SU (за исключением рейсов "Авроры" серии SU3600-3639; 4526-4545; 4566-4669).Приобрести билеты возможно исключительно на сайте "Аэрофлота" в период с 14 по 23 ноября 2022 года, а совершить перевозку — с 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года. Владелец ваучера может оформить перелёт не только на себя, но и на других пассажиров, которые следуют с ним в одном бронировании. Если номинал ваучера меньше стоимости авиабилета, возможно доплатить разницу банковской картой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, новости компаний - экономика, россия (авиакомпания)
Аэрофлот, Новости компаний - Экономика, Россия (авиакомпания)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, говорится в сообщении перевозчика.
Ваучеры выдавали взамен неиспользованной перевозки во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса.
"Аэрофлот" объявляет эксклюзивную распродажу авиабилетов для держателей ваучеров. Выгода на билеты класса эконом составит 50%, а путешествие в классах комфорт и бизнес можно будет приобрести со скидкой 30% (скидка не распространяется на аэропортовые сборы и субсидируемые тарифы)", - говорится в сообщении.
Предложение действует на прямые и транзитные перелёты по всей маршрутной сети "Аэрофлота", включая внутрироссийские и международные рейсы авиакомпаний "Россия", "Аврора
" под кодом SU (за исключением рейсов "Авроры" серии SU3600-3639; 4526-4545; 4566-4669).
Приобрести билеты возможно исключительно на сайте "Аэрофлота" в период с 14 по 23 ноября 2022 года, а совершить перевозку — с 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года. Владелец ваучера может оформить перелёт не только на себя, но и на других пассажиров, которые следуют с ним в одном бронировании. Если номинал ваучера меньше стоимости авиабилета, возможно доплатить разницу банковской картой.
"Благодаря специальной акции владельцы ваучеров авиакомпании получают уникальную возможность выгодно использовать компенсацию и оформить полёт в любую точку маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе — в пиковый сезон: на зимние и весенние праздники и новогодние каникулы", - сообщает компания.