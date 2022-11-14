https://ria.ru/20221114/rasprodazha-1831432795.html

"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров

"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров - РИА Новости, 14.11.2022

"Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:58

2022-11-14T17:58

2022-11-14T17:58

аэрофлот

новости компаний - экономика

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проведет распродажу билетов для держателей ваучеров, говорится в сообщении перевозчика.Ваучеры выдавали взамен неиспользованной перевозки во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса.Предложение действует на прямые и транзитные перелёты по всей маршрутной сети "Аэрофлота", включая внутрироссийские и международные рейсы авиакомпаний "Россия", "Аврора" под кодом SU (за исключением рейсов "Авроры" серии SU3600-3639; 4526-4545; 4566-4669).Приобрести билеты возможно исключительно на сайте "Аэрофлота" в период с 14 по 23 ноября 2022 года, а совершить перевозку — с 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года. Владелец ваучера может оформить перелёт не только на себя, но и на других пассажиров, которые следуют с ним в одном бронировании. Если номинал ваучера меньше стоимости авиабилета, возможно доплатить разницу банковской картой.

https://ria.ru/20221110/menyu-1830513621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, новости компаний - экономика, россия (авиакомпания)