https://ria.ru/20221114/putin-1831288878.html
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.11.2022
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле
Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:25
политика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован", - сказал Песков.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
11:09 14.11.2022 (обновлено: 11:25 14.11.2022)
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле
Песков: разговор Путина и Эрдогана могут согласовать за несколько часов