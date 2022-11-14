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Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.11.2022
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Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.11.2022
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле
Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:25
политика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
11:09 14.11.2022 (обновлено: 11:25 14.11.2022)
 
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле

Песков: разговор Путина и Эрдогана могут согласовать за несколько часов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован", - сказал Песков.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 23:56
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