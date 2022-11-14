https://ria.ru/20221114/putin-1831288878.html

Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле

Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.11.2022

Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется, заявили в Кремле

Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:25

политика

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но он может быть согласован за несколько часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет, но он может быть за несколько часов согласован", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221113/proekt-1831239747.html

россия

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган