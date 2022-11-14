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Технологии импортозамещения в ЦБП покажут на выставке в Петербурге
Технологии импортозамещения в ЦБП покажут на выставке в Петербурге - РИА Новости, 14.11.2022
Технологии импортозамещения в ЦБП покажут на выставке в Петербурге
Российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) на выставке в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:32
2022-11-14T16:32
2022-11-14T16:33
санкт-петербург
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) на выставке в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы мероприятия.В частности, среди производителей оборудования и услуг будут представители из разных регионов России. Также на выставке будут представлены иностранные участники: компании из Белоруссии и Китая.Участники выставки представят решения и возможности для бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских целлюлозно-бумажных предприятий.На PulpFor планируется также обсудить дорожную карту целлюлозно-бумажной промышленности-2023, вопросы экспортного потенциала отрасли, технологической эффективности ЦБП, экологии, переподготовки кадров и работы индустрии в системе экономики замкнутого цикла.Выставка PulpFor пройдет 15-17 ноября в Экспофоруме в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, технологии
Санкт-Петербург, Технологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) на выставке в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы мероприятия.
"Более 90 участников из регионов России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний на выставке PulpFor в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
В частности, среди производителей оборудования и услуг будут представители из разных регионов России. Также на выставке будут представлены иностранные участники: компании из Белоруссии и Китая.
Участники выставки представят решения и возможности для бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских целлюлозно-бумажных предприятий.
На PulpFor планируется также обсудить дорожную карту целлюлозно-бумажной промышленности-2023, вопросы экспортного потенциала отрасли, технологической эффективности ЦБП, экологии, переподготовки кадров и работы индустрии в системе экономики замкнутого цикла.
Выставка PulpFor пройдет 15-17 ноября в Экспофоруме в Санкт-Петербурге.