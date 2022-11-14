https://ria.ru/20221114/posobie-1831428133.html

Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка

Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка - РИА Новости, 14.11.2022

Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:34

2022-11-14T17:34

2022-11-14T17:52

общество

александр жуков

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детские вопросы

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение оказаться от термина "универсальное".Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на данное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

https://ria.ru/20221110/posobiya-1830546063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр жуков, госдума рф, пенсионный фонд рф, социальный навигатор, детские вопросы