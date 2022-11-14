Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/posobie-1831428133.html
Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка
Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка - РИА Новости, 14.11.2022
Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:34
2022-11-14T17:52
общество
александр жуков
госдума рф
пенсионный фонд рф
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение оказаться от термина "универсальное".Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на данное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.
https://ria.ru/20221110/posobiya-1830546063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр жуков, госдума рф, пенсионный фонд рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Александр Жуков, Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
17:34 14.11.2022 (обновлено: 17:52 14.11.2022)
 
Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка

Госдума рассмотрит проект о едином пособии на рождение и воспитание ребенка 15 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России в Москве
Здание Госдумы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение оказаться от термина "универсальное".
"Рассмотрим завтра… во втором чтении и, наверное, в третьем чтении рассмотрим важнейший вопрос о государственном пособии гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, так называемом универсальном пособии", - сказал Жуков на пресс-подходе по итогам заседания Совета Госдумы.
Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.
Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на данное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:02
Мишустин поручил Голиковой и Котякову следить за выплатами детских пособий
 
ОбществоАлександр ЖуковГосдума РФПенсионный фонд РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала