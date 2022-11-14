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Глава Еврокомиссии заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу - РИА Новости, 14.11.2022
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Глава Еврокомиссии заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу
Глава Еврокомиссии заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу - РИА Новости, 14.11.2022
Глава Еврокомиссии заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним "лицом к лицу". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:44
2022-11-14T16:00
в мире
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
владимир путин
еврокомиссия
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним "лицом к лицу"."Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — заявила глава ЕК в интервью телеканалу Bloomberg TV. Урсула фон дер Ляйен отметила, что подписание коммюнике на саммите "безусловно, должно быть целью".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, владимир путин, еврокомиссия, большая двадцатка
В мире, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Владимир Путин, Еврокомиссия, Большая двадцатка
11:44 14.11.2022 (обновлено: 16:00 14.11.2022)
 
Глава Еврокомиссии заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу на саммите G20

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним "лицом к лицу".
"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — заявила глава ЕК в интервью телеканалу Bloomberg TV. Урсула фон дер Ляйен отметила, что подписание коммюнике на саммите "безусловно, должно быть целью".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
В миреЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссияВладимир ПутинЕврокомиссияБольшая двадцатка
 
 
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