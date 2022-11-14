https://ria.ru/20221114/pavlovka-1831368754.html

Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР

Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022

Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР

Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:24

2022-11-14T14:24

2022-11-14T15:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831356878_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_ab761158ba3a4ca095e4c3d3ead4276e.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны.Взятие населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.В Минобороны неделю назад сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Кроме того, в пятницу украинские военные сбежали из села Опытное около Авдеевки, которое осаждали союзные силы. При этом бойцы ВСУ бросили радиостанции и военную документацию.В минувшую среду командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире