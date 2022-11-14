14:24 14.11.2022 (обновлено: 15:12 14.11.2022)
Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР
Минобороны: российские силы полностью освободили Павловку в ДНР
Военнослужащий разведгруппы ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны.
"Четырнадцатого ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", — сказали в ведомстве.
Взятие населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.
В Минобороны неделю назад сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.
Кроме того, в пятницу украинские военные сбежали из села Опытное около Авдеевки, которое осаждали союзные силы. При этом бойцы ВСУ бросили радиостанции и военную документацию.
В минувшую среду командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.