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Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
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https://ria.ru/20221114/pavlovka-1831368754.html
Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР
Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР
Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:24
2022-11-14T15:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны.Взятие населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.В Минобороны неделю назад сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Кроме того, в пятницу украинские военные сбежали из села Опытное около Авдеевки, которое осаждали союзные силы. При этом бойцы ВСУ бросили радиостанции и военную документацию.В минувшую среду командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире
14:24 14.11.2022 (обновлено: 15:12 14.11.2022)
 
Российские силы полностью освободили Павловку в ДНР

Минобороны: российские силы полностью освободили Павловку в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС России
Военнослужащий разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные освободили село Павловка, сообщили в Минобороны.
"Четырнадцатого ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", — сказали в ведомстве.
Взятие населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, без занятия этого села крайне затруднительным становится освобождение Угледара, необходимое, чтобы отодвинуть противника от Донецка.
В Минобороны неделю назад сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.
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Кроме того, в пятницу украинские военные сбежали из села Опытное около Авдеевки, которое осаждали союзные силы. При этом бойцы ВСУ бросили радиостанции и военную документацию.
В минувшую среду командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Военачальник указал, что на Южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка, а на Донецком направлении союзные силы разгромили ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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